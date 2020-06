Románia kész határátkelőt nyitni, és visszautasítják Szijjártó Johannist bíráló szavait

Az NNK szerint a kórház az adatszolgáltatási kötelezettségének késedelmes teljesítésén túl megsértette az infekciókontrollra vonatkozó előírást is.

Figyelmeztetést és egészségügyi bírságot kapott a Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház - tudatta a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) pénteken az MTI-vel. A közlemény szerint az NNK a koronavírus-fertőzött betegek egészségügyi ellátásával összefüggésben helyben is kialakult járvány kivizsgálásánál megállapította, hogy a kórház az adatszolgáltatási kötelezettségének késedelmes teljesítésén túl megsértette az infekciókontrollra vonatkozó előírást is. A közigazgatási eljárásban a jogi felelősség az egészségügyi szolgáltatót terheli, a személyi felelősség megállapítása a munkáltatói jogkör gyakorlójának és a fenntartónak a feladata. A hatályos jogszabályi előírás szerint a gyógyintézet egyszemélyi felelős vezetője a főigazgató. Az NNK a kórházat figyelmeztetésben részesítette - olvasható a közleményben. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma április 12-én közölte, hogy Kásler Miklós miniszter Bucsi László címzetes egyetemi docenst bízta meg a Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház főigazgatói teendőinek ellátásával. A minisztérium előző nap azt közölte: a kórház főigazgatója, Csernavölgyi István a koronavírus-járvánnyal kapcsolatban olyan súlyos mulasztást követett el, amely indokolta, hogy átadja hivatalát. Hat nappal később lemondott a kórház orvos igazgatója is.