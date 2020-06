Újraindul az éjszakai élet Észak-Macedóniában, Montenegró szigorúbb határellenőrzést jelentett be

A német nagykoalíció pártjai, a CDU/CSU, illetve az SPD, kiegészülve az ellenzéki Zöldekkel, egyetértenek abban: változtatni kell a húsfeldolgozó üzemekben uralkodó körülményeken.

Ugyanis koronavírus-járvány gócponttá vált az Észak-Rajna-Vesztfália tartományi, Rheda-Wiedenbrückben működő sertésfeldolgozó, akár az ezret is elérheti a fertőzöttek száma, s akkora lett a felháborodás, hogy csütörtökön a településen rögtönzött tüntetést is tartottak. Különösen a szülőket érintette kellemetlenül az eset, mert a tömeges megbetegedések miatt be kellett zárni a helyi iskolákat, így gondoskodniuk kellett a gyermekek felügyeletéről. A húsfeldolgozóban katasztrofális körülmények uralkodnak, az interneten felbukkant egy felvétel, amelyből kiderült, hogy a dolgozók – lényegében száz százalékban kelet-európai vendégmunkások – egymástól egy méterre sem voltak, és gyakran maszkot sem viseltek. Az üzem vezetése elismerte, hogy a felvételek valódiak, de szerintük még az előtt készültek, hogy elrendelték volna a szigorú korlátozásokat. A hozzászólók a foglalkoztatás módját is bírálják. Olyan megalázó megállapodást kötnek a munkavállalóval, amely teljesen kiszolgáltatott helyzetbe hozza. Az üzemben naponta akár 30 ezer sertést vághatnak le, s mintegy 6000-en dolgoznak itt. A vizsgálat alapján egyértelmű, hogy a járvány az üzemen belül tört ki. Szakértők már előzőleg figyelmeztettek rá, hogy csak akkor akadályozható meg a járvány esetleges második hulláma , ha a munkahelyeken megtartják a szigorú előírásokat. Isabella Eckerle, a Genfi Egyetem járványügyi szakértője azonban a Westfalen Blattban rámutatott, nyilvánvaló, hogy a húsfeldolgozókban nem tartják magukat ezekhez. De nem csak itt, máshol sem. Egy brazil üzemben, Rio Grande do Sul államban 2000-en betegedtek meg, s hasonló esetekre az Egyesült Államokban és Kanadában is volt példa. Karl-Josef Laumann, Észak-Rajna-Vesztfália egészségügyi minisztere közölte, vizsgálatot indítanak. Független szakértők rámutatnak, hogy a fagyasztókban lévő alacsony hőmérséklet kedvez a Covid-19 terjedésének. Armin Laschet kizárta, hogy a fertőzések a korlátozások feloldásával függenek össze . A tartományi miniszterelnököt kellemetlenül érintette az eset, hiszen az év végén esedékes választáson indulni akar a CDU elnöki tisztségéért. Bírálatok kereszttüzébe került a feldolgozó egyik tulajdonosa, Clemens Tönnies, aki eltűnt a nyilvánosság elől, állítólag egészségügyi beavatkozáson eset át. Unokaöccse, Robert Tönnies társtulajdonos követelte a „húspátriárka” távozását a cég felügyelő bizottságából.