Súlyos, de stabil a teherautóval ütköző Alex Zanardi állapota

Az országgyűlés döntéseivel összhangban a Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) elnöksége is visszavonta a hazai futballmérkőzésekre vonatkozó korlátozásokat, biztonsági intézkedéseket, melyeket a járvány terjedésének megakadályozása érdekében hozott. Ez azt is jelenti, hogy ismét korlátozás nélkül látogathatók a mérkőzések. A szervezet a honlapján közzétett csütörtöki közleményben kiemeli, hogy Magyarország kormánya június 18-i hatállyal megszüntette a 40/2020 (III.11.) kormányrendelet szerinti veszélyhelyzetet, ezzel párhuzamosan hatályát veszítette a koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény. Az MLSZ elnöksége a jogszabály-változások után, csütörtökön a labdarúgásban bevezetett szabályok felülvizsgálatáról egyeztetett, és döntést hozott azok eltörléséről. Ez alapján nem maradnak érvényben a május 28-tól bevezetett, a stadionok lelátóit és a mérkőzések megrendezését érintő szabályozások, ami azt jelenti, hogy a szervező kluboknak mostantól lehetőségük nyílik a lelátók korlátozások nélküli megnyitására. Az MLSZ ugyanakkor felhívja a figyelmet a higiéniás és egészségügyi előírások, ajánlások alkalmazásának fontosságára, valamint a sportpályákon a megfelelő viselkedés betartására, ahogy fogalmaz: a járvány terjedésének megakadályozása a továbbiakban is közös felelősségünk. A közlemény emlékeztet rá, hogy az MLSZ a megfelelő óvintézkedések mellett, május 23-tól indította újra a Magyar Kupa, az OTP Bank Liga és a Simple Női Liga küzdelmeit. A szervezet az újraindítás előtt részletes egészségügyi és vizsgálati protokollt vezetett be, melynek része volt többek között a rendszeres, kötelező tesztelés, illetve a stadionokban egy elkülönített sportzóna felállítása. Ezeket a szabályokat csütörtöki döntésével eltörölte az elnökség. A sportolók, stábtagok egészségének védelme ugyanakkor továbbra is kiemelten fontos feladat marad. A játékosok, stábtagok tesztelési folyamata, illetve az ezekkel kapcsolatos döntések meghozatala a klubok saját hatáskörébe kerül - áll az mlsz.hu-n.