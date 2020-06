Júliusra szabadítják ki a sárlavina alól a nagymarosi síneket

Léptek a szocialisták, miután az EU bírósága jogszabálysértőnek ítélte a külföldről támogatott civil szervezetek megbélyegzését.

Törvényjavaslatot nyújtott be az MSZP, hogy hatályon kívül helyezzék a civiltörvényt: a párt Facebook-bejegyzésben számolt be a lépésről, melyet az ATV szúrt ki először. Az MSZP a posztban emlékeztetett,

A szocialisták szerint meg kell szüntetni a civil szervezetek orosz mintára történő listázását. Azt is javasolják, hogy töröljék a törvény alapján létrehozott adatbázisokat, az állam pedig fizesse vissza a bírságokat, amiket a civiltörvényt be nem tartó szervezetekre róttak ki. A kormány ugyanakkor az uniós bíróság egyértelmű döntését is saját érdekei szerint magyarázza: Varga Judit igazságügyi miniszter csütörtök délután arról beszélt, hogy sa jogszabálysértés miatt elmeszelt civiltörvény voltaképpen jogszerű, Gulyás Gergely kancelláriaminiszter pedig csak módosítani kellene a szabályozást.