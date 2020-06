Pompeo: Képmutató az amerikai rendőri brutalitást elítélő ENSZ-testületet

„Az ENSZ Emberi Jogi Tanácsa, amelynek soraiban Venezuela mellett Kuba és Kína is részt vesz, már régóta diktátorok és az őket megtűrő demokráciák mentsvára” – fogalmazott az amerikai külügyminiszter.

Mike Pompeo amerikai külügyminiszter szombaton képmutatással vádolta az ENSZ Emberi Jogi Tanácsát (UNHRC), amiért ez a testület az előző nap elítélte a hátrányos megkülönböztetésnek minősített, erőszakos rendőrségi intézkedést, amely az afroamerikai George Floyd halálához vezetett május 25-én az egyesült államokbeli Minneapolisban. Pompeo kijelentette, hogy a 47 tagú testület egyhangúlag elfogadott határozata annak újabb mélypontját jelzi, és igazolja Washington 2018-as döntését, amelynek értelmében kilépett a genfi székhelyű UNHRC-ből.



„Az ENSZ Emberi Jogi Tanácsa, amelynek soraiban Venezuela mellett Kuba és Kína is részt vesz, már régóta diktátorok és az őket megtűrő demokráciák mentsvára” – hangsúlyozta.

Az amerikai külügyminiszter hozzátette,



„hatalmas csalódás ez azok számára, akik az emberi méltóság tiszteletben tartásáért szállnak síkra”.

Az UNHRC határozata elítélte az amerikai rendfenntartók fellépését az afroamerikai George Floyd ellen. A 46 éves férfi május 25-én Minneapolisban halt meg, miután egy rendőr hosszasan térdelt a nyakán. Az eset zavargásokkal kísért tömegtüntetéseket robbantott ki az Egyesült Államokban, de világszerte voltak tiltakozó akciók a rendőri túlkapásokkal szemben. Pompeo úgy fogalmazott, hogy a társadalmi vita jelzi az Egyesült Államok demokráciáját, erejét és érettségét.



„Ha a tanács komolyan venné az emberi jogok védelmét, akkor bőven akadnának számára valódi tennivalók, amelyekre figyelmét fordíthatja, így például a rendszerszintű etnikai egyenlőtlenségek Kubában, Kínában és Iránban” – tette hozzá.

Majd közölte, hogy

„amennyiben a tanács őszinte volna, elismerné az amerikai demokrácia erejét, és felszólítaná az autokrata rezsimeket világszerte, hogy vegyenek példát az amerikai demokráciáról, az elszámoltathatóság és átláthatóság ugyanolyan magas szintjéhez tartsák magukat, mint mi, amerikaiak”.

Az ENSZ Emberi Jogi Tanácsa pénteken azzal is megbízta Michelle Bachelet emberi jogi ENSZ-főbiztos hivatalát, hogy 2021 júniusáig tegyen jelentést a rasszizmus elleni békés tüntetésekkel kapcsolatos kormányzati intézkedésekről. Az elfogadott dokumentum egyben felszólítja arra is a főbiztost, hogy rendszeresen számoljon be az afrikaiak, illetve az afrikai származásúak elleni rendőri brutalitás megnyilvánulásairól.