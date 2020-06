Döntött a bíróság: megjelenhet Trump volt nemzetbiztonsági tanácsadójának a könyve

Július 11-től pedig a stadionokban is megengedett maximum 5 ezer főt vonzó rendezvények szervezése.

A koronavírus-járvány miatti korlátozások újabb enyhítéseként Franciaországban hétfőn újranyithatnak a mozik, a szabadidőközpontok, a kaszinók, és ismét engedélyezett a csapatjátékok űzése, július 11-től pedig a stadionokban is megengedett maximum 5 ezer főt vonzó rendezvények szervezése. A kormány szombaton kiadott közleménye szerint a Covid-19 fertőzés okozta járványügyi helyzet javulása miatt újabb korlátozások feloldását rendeli el „a szigorú egészségügyi szabályok betartása mellett”. A csapatsportokat ezentúl edzőtermekben és stadionokban is lehet űzni, csak a küzdősportok gyakorlása tiltott továbbra is, de azok „helyzetét még a szeptemberi tanévkezdés előtt felülvizsgálja a kormány”.



A rendkívüli egészségügyi állapot július 10-én ér véget, és másnaptól a stadionok nemcsak sportolókat, hanem közönséget is fogadhatnak, 5 ezer főig, ahogy engedélyezett lesz a lóversenypályák megnyitása is.

A járványmutatók összességében jó irányban haladnak, de az óvatosság az egész országban érvényes marad – írta a miniszterelnöki hivatal közleményében. A kormány azt is jelezte:



július közepén születhet döntés arról, hogy augusztus közepétől lehetséges-e további enyhítés a sportvilágban, mégpedig a labdarúgó-bajnokság mérkőzéseinek beindításával.

Az európai topbajnokságok közül egyedüliként a Ligue 1-et nyilvánították befejezettnek áprilisban, a francia élvonal bajnokának a PSG-t (Paris Saint-Germain) hirdették ki, miközben a német, spanyol, angol és olasz futballélet is már újraindult. A Ligue 1 azt szeretné, ha a szezonkezdés közönség előtt történne. A kormány elképzelései szerint szeptembertől, ha a járványhelyzet lehetővé teszi, a tiltások lennének a kivételek, és



nagyobb tömegeket vonzó eseményeket, vásárokat, szalonokat, koncerteket is lehetne rendezni, valamint az éjszakai szórakozóhelyek is újranyithatnak.

Országos szinten a reprodukciós ráta jelenleg 0,83, ami azt jelenti, hogy nem minden fertőzött adja tovább a Covid-19 betegséget, és a péntek este közzétett adatok szerint az elmúlt 24 órában már csak 14-gyel emelkedett a halottak száma, 29 617-re, a kórházakban pedig 10 ezer alá csökkent a betegek száma. Lélegeztetőgépre 727-en szorulnak, ami 25-tel kevesebb, mint 24 órával korábban, ilyen kevés súlyos beteg utoljára március 17-én, az általános karantén kihirdetésének napján volt az országban. Három régióban azonban „kiemelt az ellenőrzés”, miután a héten új gócpontokat tártak fel. Két tengerentúli megyében, az Indiai-óceánban található Mayotte-on és a dél-amerikai Guyanán várhatóan július 10. után is érvényben marad az egészségügyi rendkívüli állapot, miután még nagyon aktív a vírus terjedése, és a járvány nem tetőzött. Az ország európai részén Normadiában és Párizstól északra található Val d'Oise megyében fokozott óvatosságra intenek a hatóságok, miután még mindennap tárnak fel új eseteket, ami arra utal, hogy a járvány még nem ért véget.