Zavargások voltak Stuttgartban, a támadók „rendkívüli agresszivitással” rontottak rá a rendőrökre - (Videó)

Hatalmas robbanás történt vasárnap Kijevben egy kilencemeletes házban, eddig egy ember holttestét emelték ki a romok alól, a sérültek száma egyelőre nem ismert - jelentették ukrán hírportálok. Az első vizsgálatok szerint gázrobbanás történt, aminek következtében több emelet, a negyediktől a nyolcadik szintig beomlott, leszakadtak az erkélyek, több helyen a lakások belsejében is súlyos károk keletkeztek - számolt be az UNIAN hírügynökség. A katasztrófavédelmi szolgálat közlése szerint eddig 21 embert mentettek ki, és három embert szabadítottak ki a romok alól. A robbanás megrongálta a lépcsőház felső részét is, ami miatt a legfelső szinten is emberek rekedtek, akik nem tudnak kijönni az épületből - írta az UNIAN.