Újra nő a fertőzöttek száma Horvátországban, ezért több megyében ismét szigorítanak

Alemka Markotic járványügyi szakember szerint az emberek túl könnyen vették a korlátozások feloldását.

Horvátországban harmadik napja nő az új koronavírussal fertőzöttek száma, a válságstáb ezért szigorításokat vezet be azokban a megyékben, ahol ismét elterjedt a vírus - derült ki a testület vasárnapi sajtótájékoztatóján. Horvátországban pénteken tizeneggyel, szombaton tizenkilenccel, vasárnap tizennyolccal nőtt az új fertőzöttek száma, elérve a 2317-et. Nem regisztráltak új halálesetet, így a járvány áldozatainak száma 107 maradt.

Az első fertőzés majdnem négy hónappal ezelőtti megjelenése óta 2142 beteget nyilvánítottak gyógyultnak. A diagnosztizált betegek közül nyolcan vannak kórházban, közülük senki nincs lélegeztetőgépen. A válságstáb Zágráb városában - ahol a legtöbb megbetegedést diagnosztizálták -, Eszék-Baranya és Split-Dalmát megyében megtiltotta a látogatást a kórházakban és az idősotthonokban, valamint kötelezővé tette ezen intézményekben a szájmaszk viselését. Davor Bozinovic belügyminiszter, a válságstáb vezetője újságíróknak elmondta: Szerbiából és Boszniából importált esetekről van szó, és a velük kapcsolatban álló személyekről.

Kiemelte: Horvátországban jelenleg több mint százezer külföldi turista tartózkodik, közülük senkinél sem regisztrálták a vírust. Alemka Markotic járványügyi szakember, a válságstáb tagja elmondta: az emberek túl könnyen vették a korlátozások feloldását, és már nem tartják magukat a közösségi távolságtartás szabályaihoz és a higiéniai előírásokhoz. - Továbbra is ajánlott a szájmaszk viselése a tömegközlekedési eszközökön és a zárt terekben - mondta. Horvátország jelenleg a 96. legfertőzöttebb ország azon 188 állam közül, ahol megjelent a vírus. A szomszédos Szlovéniában a kormány vasárnapi jelentése szerint az elmúlt 24 órában hattal 1520-ra nőtt az új koronavírussal diagnosztizált fertőzöttek száma a coronavirus.app adatai szerint. Új halálesetet nem regisztráltak, a járvány halálos áldozatainak száma 109 maradt. A diagnosztizált betegek közül mindössze hatan vannak kórházban, közülük egyet ápolnak intenzív osztályon. Ljubljana pénteken ismét korlátozásokat vezetett be a határokon a Szerbiából, Boszniából és Koszovóból ékezőkkel szemben. A döntést azt követően hozta meg a kormány, hogy az elmúlt két hétben 26, Szerbiából és Boszniából érkezett fertőzöttet diagnosztizáltak Szlovéniában, a többi új fertőzött pedig összefüggésbe hozható a behurcolt esetekkel. Zágráb és Ljubljana április végétől és május elejétől szigorú óvintézkedések mellett fokozatosan feloldotta a korlátozásokat és újraindította a gazdaságot, valamint megnyitotta határait több európai uniós ország állampolgárai előtt. Szlovénia hétfőtől az Olaszországgal közös összes határátkelőhelyet is megnyitotta.