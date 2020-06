Putyin nem zárja ki annak lehetőségét, hogy újra jelöltesse magát elnöknek

A tömeges tesztelést kedden kezdték, miután csoportos fertőzések történtek a 6400 embert foglalkoztató sertésfeldolgozóban.

Egy egész járást lezárhatnak a németországi Észak-Rajna-Vesztfália tartományban az új típusú koronavírus (Sars-Cov-2) terjedésének megállítására, mert járványgóc alakult ki egy helyi húsüzemben.

A Rheda-Wiedenbrückben működő sertésfeldolgozóban vasárnapig ezernél is több fertőzést regisztráltak.

A tömeges tesztelését kedden kezdték, miután csoportos fertőzések történtek. A munkában a hadsereg (Bundeswehr) is részt vesz, a Gütersloh járási egészségügyi hivatal személyzetét egy 65 fős katonai alakulat egészíti ki. Eddig csaknem 6000 tesztet végeztek el.

Az üzemet bezárták, és elővigyázatosságból karanténra kötelezték csaknem valamennyi dolgozóját, 6400 embert, az adminisztratív munkakört betöltőkön kívül mindenkit.

A kereszténydemokrata (CDU) vezetésű tartományi kormány vasárnap rendkívüli ülést tart. Az előzetes nyilatkozatok alapján meglehet, hogy a járásban ismét bevezetik a társadalmi és gazdasági életet befagyasztó korlátozó intézkedéseket, amelyeket a járvány első szakaszában országszerte alkalmaztak. A térség CDU-s európai parlamenti (EP-) képviselője szerint ez nem lesz elég. - Nemcsak Gütersloh-ban, hanem az üzem körüli 30 kilométeres övezetben mindenütt korlátozásokat kell elrendelni az egész lakosságra - mondta Peter Liese a Bild am Sonntag című vasárnapi lapnak.

Kiemelte, hogy a sertésfeldolgozóban történt tömeges fertőzés jelenleg a legsúlyosabb járványkitörés egész Európában.

- A vírus legalább két hete terjedhet a dolgozók között, sokan már kórházba is kerültek, és félő, hogy számos halálos áldozat is lesz - mondta Peter Liese, aki az Európai Néppárt (EPP) EP-frakciójának vezető egészségügyi szakpolitikusa, aki politikai karrierje előtt orvosként dolgozott. A Tönnies-holdinghoz tartozó üzemben többnyire közép- és kelet-európai vendégmunkások dolgoznak. Az alvállalkozói konstrukcióban foglalkoztatott emberek általában tömegszállásokon laknak. A közeli Verlben, ahol a dolgozók egy részét elszállásolták, a városvezetés megbízott egy biztonsági céget a karantén betartásának ellenőrzésével, és kordonokkal lezárta a negyedet. Az elkerített településrészen számos családi ház is van, amelyek lakói nem a Tönnies-nél dolgoznak. A történtek feltárásába a területileg illetékes bielefeldi ügyészség is bekapcsolódott, gondatlan testi sértés és a fertőző betegségek elleni védekezésről szóló törvény megsértésének gyanúja miatt folytatnak vizsgálatot, egyelőre ismeretlen tettes ellen. Hubertus Heil szövetségi munkaügyi miniszter a napokban megrázónak nevezte a húsüzemi járványkitörésről szóló híreket.

- Az eset megmutatja, milyen következményekkel jár, amikor nem bánnak méltányos, fair módon közép- és kelet-európai munkavállalókkal nálunk - nyilatkozott a miniszter az ARD országos köztelevíziónak.