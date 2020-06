"Hülyét csinált magából a kormány"

A Népszava szúrta ki, hogy - mint az a június 17-én megjelent Magyar Közlönyből kiderült -, a korábban hangoztatott tervekkel ellentétben nem Palkovics László innovációs és Technológiai miniszter ad engedélyt a 24 havi munkaidőkeret alkalmazására a vállalatok számára.

döntésével

a 2020. évi 58. számú törvény 56.§ 4. bekezdése értelmében a a nemzetgazdasági érdekről szóló döntésekre Békés Megyei Kormányhivatal jogosult, amely a kérelmeket 90 napon belül bírálja el. A kormány ezzel teljesen hülyét csinált magából – reagált a hírre Székely Tamás a Magyar Vegyipari, Energiaipari és Rokon Szakmákban Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége (VDSZ) elnöke, a Magyar Szakszervezeti Szövetség alelnöke. Szerinte ebből is látszik, hogy a döntéshozóknak fogalmuk sincs arról, mit is jelent a 24 hónapos munkaidőkeret. Nevetséges, hogy miközben a jelenleg is hatályos Munka törvénykönyve a 36 havi munkaidőkeret alkalmazását a szakszervezetekhez köti, a 24 havi alkalmazásáracsupán egy megyei kormányhivatal fogja az áldását adni. Arról nem is beszélve, hogy miért éppen a Békés Megyei Kormányhivatal? Ott lennének a legrátermettebb munkaügyi szakemberek? - teszi fel a kérdést a szakszervezeti vezető. Székely Tamás szerint mindenki tudja – főként a törvény beterjesztője és megszavazói -, hogy ez a rendelkezés azért született, mert a szakszervezetek jogait kívánták tovább csorbítani. Az sem számít a döntéshozóknak, hogy az Európai Unió szabályai (nevezetesen a 2003/88/EK irányelv) szerint maximálisan csak 12 havi elszámolást lehet alkalmazni azokon a munkahelyeken, ahol munkaidőkeret van, és a szakszervezettel kötött megállapodással rendelkezik az adott cég. A kérdés csak az, hogy tisztában vannak-e ezzel a kormányhivatalnál, mert ha nem, akkor az innovációs miniszter helyett most majd nekik kell minden egyes döntés után magyarázkodni. A nyilvánvalóan jogsértő ügyek az Európai Bíróságig is eljuthatnak, és ez előtt a fórum előtt pedig az utóbbi időben sorozatosan pereket veszít Magyarország kormánya – hangsúlyozta Székely Tamás.