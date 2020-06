Trump nem zárkózna el a találkozótól Maduróval

Szerdán az osztrák kancellárt hallgatja meg az a vizsgálóbizottság, amely az úgynevezett Ibiza-videó hátterét kívánja feltárni. Még érdekes részletekre derülhet fény.

Már januárban meg akarta kezdeni munkáját az osztrák parlament Ibizával foglalkozó vizsgáló bizottsága, alig pár nappal a második Kurz-kormány beiktatása után. A két ellenzéki párt, a szociáldemokraták és a liberálisok által decemberben kiharcolt kezdeményezés logikus volt: induljon úgy a kereszténydemokrata néppárt, az ÖVP és a környezetvédő zöldek kormánykoalíciója, hogy egyszersmind tisztázódjék, milyen volt az előző kormányban a néppárt és a szélsőjobboldali szabadságpárt (FPÖ) közötti viszony. Ibizán a szabadságpárt akkor alkancellárságra készülő elnöke, Heinz-Christian Strache és helyettese-bizalmasa, Johann Gudenus egy általuk kőgazdagnak hitt ifjú orosz oligarcha hölggyel hét órán át tárgyalt bizalmasan. Egyebek között azt kérték tőle, hogy vegye meg az FPÖ számára a legbefolyásosabb osztrák napilapbirodalmat, a Kronét. Úgy akarták maguk alá gyűrni a kritikus sajtót, ahogy azt az általuk rajongott Orbán Viktor tette Magyarországon. Ha megvan a rebellis újságíróktól megtisztított Krone, magyarázta az állítólag magyar származású, jóideje a föld színéről eltűnt ifjú nőnek Strache, akkor az ő FPÖ-je Ausztria legerősebb pártja lesz, csaknem korlátlan befolyással. Cserében a ma 51 éves pártvezér milliárdos állami üzleteket ígért, többek között a stratégiai kincsnek minősített értékes osztrák vízkészletek átjátszását. A meghitt beszélgetés, derült ki tavaly májusban, előre megrendezett csapda volt, hét órás videófelvétellel, előre átgondolt, provokatív kérdésekkel. A felvételből mindössze hét perc került nyilvánosságra, de ennyi tartalom is elég volt ahhoz, hogy a türkiz-kék koalíció megbukjon, s Ausztria fél évre átmeneti kormányra „fanyalodjon.“ „Mindarról, ami a videón elméletinek tűnt, arról a néppárti-szabadságpárti kormányzás hónapjaiban kiderült, hogy igaz. Legyen szó akár zsíros állásosztogatásokról, pártközeli egyesületeknek folyósított pénzkötegekről. Így fogalmazott a vizsgálóbizottság szociáldemokrata tagja, Kai Jan Krainer, aki szerint arra akarnak választ kapni, megvásárolható-e az FPÖ és az ÖVP, s kiverhető-e még egyáltalán a közvélemény fejéből az előítélet a politika örökös korruptságáról. Krainert és a liberális Neos emberét, Stephanie Krispert tartják a megfigyelők a 13 tagú parlamenti bizottság legrátermettebb tagjainak, a képviselőház összesen öt pártjának többi képviselője még nemigen jutott szóhoz a koronavírus miatt végül is csak június 4-én kezdődött kérdezz-felelek során. A kihallgatás első napján a két főszereplő jelent meg, így Strache is, aki az elmúlt hónapokban alkancellárságától, pártelnökségétől volt kénytelen megválni, s akit az FPÖ-ből is kitaszítottak. Ma egy minipárt élén próbál az őszi bécsi önkormányzati választásokon feltámadni. Az arisztokrata származású, vagyonos Gudenus is kilépett a szabadságpártból, s legalábbis egyelőre, hátat fordított a politikának is. A vizsgálóbizottság előtt roppant óvatosan szólaltak meg, együttérzésre méltó áldozatnak mutatták be magukat. Gudenusról most derült ki, hogy már a spanyol út előtt készítettek róla titkos felvételeket kokain felszippantása közben. Emiatt elképzelhető, hogy Ibizán már ő is a csapda állítói között volt. Megjelent a kérdezők előtt az Ibiza-ügyben nyomozó rendőri csoport vezetője, Andreas Holzer, s karrierje legnagyobb sikerének nevezte, hogy embereivel április végén egy elhagyott alsó-ausztriai lakásban rábukkantak a teljes videokészletre, azaz a hét órás ibizai felvételre, s további öt órányi, a csapdaállítás előkészületeit regisztráló anyagra. De a bizottságban nem csupán a nyomozási bravúrra derült fény, hanem arra is, hogy e bizonyítékot a néppárti belügyminiszter jóval előbb látta, mint a zöldpárti igazságügyi miniszter. A két tárca között ugyanis politikai, szakmai harc dúl, s nemcsak köztük, de a bécsi államügyészség és az igazságügyi tárcához húzó Gazdasági és Korrupciós Államügyészség (WKStA) között is. A videót a nyomozók és a mögötte állók szándékosan fogták vissza, semmiképpen sem szeretnék, ha a régi idők kellemetlen ügyei az ÖVP-re és rajongott vezérére, Sebastian Kurzra is a korrupciós gyanú árnyékát vetnék. Eddig a néppárthoz húzóknak kőkemény szövetségessel rendelkeztek az igazságügyi minisztériumban, Christian Pilnacek személyében, akit sokan a tárca tényleges vezetőjének tartottak, s eddig minden akadályt elhárított a kereszténydemokraták útjából. Érthetően őt keresték fel segítségért az ÖVP magasrangú vezetői, köztük Hartwig Löger pénzügyminiszter, amikor információk kerültek nyilvánosságra, hogy ők is sárosak egy csúnya ügyben. A Novomatic nevű dúsgazdag szerencsejáték-cégbirodalomról van szó, amelyről az akkor hatalomba készülő pártvezér Ibizán azt mondta, minden osztrák politikai erőnek fizet. A botrány óta kitudódott, hogy az FPÖ-nek egy jelentéktelen figuráját a Novomatic Strache kérésére benyomta egy kaszinós kulcspozícióba, pénzt is adott a szabadságpártnak, amely gyaníthatóan amúgy elérhetetlen játékkoncessziókat járt ki neki. Hatalmas panamáról van szó, néppárti égig érhet az ügy. A bizottság még szinte alig kezdte meg működését, a meglepetések java azonban még hátra van a 42 naposra tervezett, 2021-re is átnyúló meghallgatáson. Most szünet van, a legközelebbi meghívott június 24-re Ausztria kancellárja.