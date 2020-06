Eltávolítaná Theodore Roosevelt szobrát a New York-i polgármester, Trump ellenzi a tervet

Földcsuszamlásszerű győzelmet, 62 százalékot ért el a Szerb Haladó Párt (SNS) a vasárnapi választáson, ám a diadalnak vannak árnyoldalai is.

A pluralizmus végét jelenti a vasárnapi szerb választás. A kisebbségi listákat leszámítva mindössze egyetlen párt került be a parlamentbe a kormány két politikai ereje, a Szerb Haladó Párton (SNS) és a szocialistákon (SPS) kívül, a Szerb Hazafias szövetség került be a törvényhozásba. Ez utóbbi nem is tekinthető tradicionális pártnak. Vezetője az az Aleksandar Sapic, aki nem programjának, hanem nevének köszönhette azt, hogy pártja több mint négy százalékot szerzett. Igazi ikon Szerbiában, hiszen hazája vízlabda válogatottjával három olimpiai aranyat, négy világbajnoki és öt Európa-bajnoki címet szerzett. (A szerb világsztár múlt héten megrendítő írással búcsúzott a csütörtökön elhunyt Benedek Tibortól.) Ki nyert a választással? Ha úgy tesszük fel a kérdést, volt-e egyáltalán értelme a voksolásnak, nehéz lesz egyértelmű igennel válaszolni, hiszen várhatóan folytatja a kormányzást az SNS és az SPS, de akár ki is egészülhetnek Sapic pártjával is. Így aztán megvalósulhat az, ami csak a kommunista érában volt elképzelhető: a parlament majdnem 100 százalékos támogatására támaszkodhat a kormány. Szerbiában az alkotmány a kisebbségeknek is garantál parlamenti helyeket. A Vajdasági Magyar Szövetség 27 év óta nem szerepelt ilyen jól: kilenc képviselői helyet szerzett. Sikeres volt-e az ellenzék bojkottja? Erre nem lehet egyértelmű igennel válaszolni. Ha úgy vesszük, hogy a részvételi arány sosem volt ilyen csekély, nem érte el az 50 százalékot sem, a városokban pedig különösen alacsony volt, Belgrádban például mindössze 35 százalék járult az urnákhoz, akkor azt mondhatjuk, hogy bejött az ellenzék stratégiája, de ha abból indulunk ki, hogy majdnem minden második szerb élt a szavazati jogával, akkor azt mondhatjuk, a taktika nem jött be. A mostani voksoláson az SNS legnagyobb ellenfele nem is valamely párt volt, hanem a részvételi arány. A körülmények nem feltétlenül Vucicéknak kedveztek. A koronavírus-járvány miatt sokan nem mertek választani, még ma is megközelíti a naponta regisztrált fertőzöttek száma a százat. Eközben azonban a szavazókörökben nem volt kötelező a maszk viselése. Az idő sem fogadta kegyeibe a kabinet pártjait, Belgrádban például a nap nagy részén esett az eső. Vucic győzelmi beszédében arról nem tett említést, hogy még sosem járultak ilyen kevesen az urnákhoz hazájában. Az elnök azonban köszönetet mondott a koszovói szerb választóknak, ott ugyanis sokan járultak az urnákhoz és túlnyomórészt az SNS mellé tették az ikszet. Szintén tarolt a politikai erő a boszniai szerbek körében, ahol a szavazásra jogosultak 87 százaléka voksolt.