Az MSZP kezdeményezi, hogy rendkívüli eljárásban tárgyalják a rászoruló családok kedvezményes üdülési lehetőségére vonatkozó javaslatot

A vasárnapival azonos ütemben nőtt a fertőzések száma, egy nap alatt csak egy ember gyógyult fel a betegségből.

Összesen nyolc új koronavírusos esetet regisztráltak az elmúlt 24 órában, és elhunyt két idős, krónikus betegségekkel is küzdő fertőzött – írta hétfőn reggel a kormány járványügyi honlapja. Csökkent viszont a gyógyultak száma: míg szombat és vasárnap között négy esetet találtak, ma csak egy új gyógyultról írnak. A friss adattal 4102 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma és 572-re emelkedett a fertőzés következtében elhunytaké. 2590-en már meggyógyultak. Az aktív fertőzöttek száma 940 fő. Az aktív fertőzöttek 39 százaléka, az elhunytak 60 százaléka, a gyógyultak 48 százaléka budapesti. 184 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 14-en vannak lélegeztetőgépen.

A honlap emlékeztet rá, hogy megszűnt a veszélyhelyzet, de életbe lépett a járványügyi készültség. A veszélyhelyzet megszüntetését az tette lehetővé, hogy sikeres volt a járvány elleni védekezés első szakasza. Más országokkal ellentétben el tudtuk kerülni a tömeges megbetegedéseket és a több ezres haláleseteket. Ugyanakkor a járványveszély nem szűnt meg, így a járványügyi készültség fenntartására és néhány alapvető védelmi intézkedésre továbbra is szükség van. A maszk viselése továbbra is kötelező az üzletekben, illetve a tömegközlekedési eszközökön. A maszkot helyettesítheti a szájat és az orrot eltakaró sál, vagy kendő is. A 65 év felettiek külön délelőtti vásárlási sávja megszűnt.