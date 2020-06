Feszült helyzet és félreértések sora az Indexnél, a háttérben pedig felsejlik a Fidesz

Sok krízist megéltünk már, elszántak vagyunk - mondták az Index szerkesztőségének tagjai. És a kitartásra szükségük is lesz, hiszen a "félreértések tisztázása" például azzal kezdődött, hogy a főszerkesztőt kitették az igazgatóságból.

Feszült hangulatú, hosszú megbeszélést tartott az Index.hu szerkesztősége hétfőn, miután az újságírói munkájuk függetlenségét ellehetetlenítő belső átalakítási tervről közölt cikket vasárnap a 24.hu, majd egy szerkesztőségi állásfoglalásban nyilvánították ki, hogy veszélyben érzik a portál függetlenségét. - Olyan ügy miatt robbant ki a vita az Indexnél, ami „már napokkal korábban egy nem létező probléma volt” – nyilatkozta lapunknak Bodolai László, a szerkesztőség működését biztosító Magyar Fejlődésért Alapítvány kuratóriumi elnöke. A feszültség abból adódott, hogy az Index igazgatósága felkért egy tanácsadót, Gerényi Gábor médiavállalkozót, egy átalakítási terv elkészítésére, amit egyébként végül nem fogadtak el. A koncepció lényege az volt, hogy a válság miatt keletkezett bevételi kiesések kompenzálása érdekében ki kell szervezni az egyes rovatokat a szerkesztőségből külső cégekbe. „Volt számos félreértés, ezeket próbáltuk rendezni. A megoldás felé haladunk, rövid időn belül remélem ez megszületik. Nagyon sok szereplője van az Index működésének, ezeket a jelenlegi feszült helyzetben nehéz összehangolni, de nekem ez a feladatom" – mondta Bodolai László. Szerinte „orbitális kommunikációs hiba” miatt alakult ki a jelenlegi helyzet, s abban részben el is ismerte felelősségét, hogy így alakultak a dolgok. A belső konfliktus kiéleződését mutatja, hogy Dull Szabolcs főszerkesztő igazgatósági tagságát megszüntették, mondván: belső döntéseket vitt a nyilvánosság elé. A főszerkesztői posztról nem mentették fel. Ezt a hétfői állománygyűlésen jelentették be. Kerestük Dull Szabolcsot is, de nem reagált megkeresésünkre. Az új, gazdaságosabb működési koncepciót Pusztay András vezérigazgatónak kell elkészítenie. Azonban az állománygyűlésről kiszivárgott információk szerint Pusztay nem tudná lelkiismerettel végezni a megszorításokat, ezért kérdéses az is, hogy folytatja-e munkáját. Az Index működése két fél, a kiadói jogokkal rendelkező Magyar Fejlődésért Alapítvány (ez a szervezet a tulajdonosa az Index.hu Zrt.-nek), valamint a hirdetési bevételek fölött diszponáló Indamedia Sales Kft. együttműködésén alapszik. Előbbi hivatott biztosítani a szerkesztőség független működését és alkalmazza az újságírókat, utóbbi pedig a működéshez szükséges forrást adja. Utóbbiban egyre nagyobb szerephez jutottak politikai befolyással bíró, nyíltan kormányközeli üzletemberek. Az Index korábban – a kormánypixisből azóta kiesett – Spéder Zoltán médiavállalkozása volt, a tulajdonosi szerkezet 2014-ben változott meg, amikor opciós vásárlási jogot szerzett az akkor még a Fidesz gazdasági hátországát irányító Simicska Lajos. Ezt a jogát viszont csak 2017-ben érvényesítette, amikor már komoly harcban állt Orbán Viktorral. Simicskával megegyezett a jelenlegi alapítványi forma kialakításáról a szerkesztőség, ami szavatolta függetlenségét. Azonban Simicska a Fidesszel szembeni kapitulációja után megvált minden médiaérdekeltségétől, a hirdetési láb jelentős tulajdoni hányada a volt KDNP-s Oltyán Józsefhez került, végül a tulajdonosszerkezet változása egyelőre Vaszily Miklósnál állt meg idén márciusban. Őt Mészáros Lőrinc médiaérdekeltségeinek főembereként ismerik: jelenleg a TV2 elnöke, korábban volt az MTVA majd az Echo TV igazgatója, de vezető szerepe volt az Origo kormányszócsővé való átalakításában is. Az Index szerkesztőségének félelmei tehát nem előzmény nélküliek: az Origo és a megyei lapok átalakítása, a Népszabadság bezárása, valamint a Magyar Nemzet bezárása és kormánypárti feltámasztásának tapasztalatai miatt az Index sorsa okkal áll a figyelem középpontjában. „Harcos csapat az Index. Sok krízist megéltünk már, elszántak vagyunk – számolt be az egyik munkatárs a szerkesztőségben uralkodó hangulatról lapunknak.” Vasárnapi szerkesztőségi állásfoglalásukban pedig kifejtették, hogy továbbra is független, szabad, autonóm és egyetlen szervezetben szeretnének dolgozni, függetlenül bármilyen politikai vagy gazdasági hatalom kiszámíthatatlan és változó ízlésétől.