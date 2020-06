Májusban is tízezrek kerültek az utcára a koronavírus-járvány miatt

Több tízmilliárdos szállodafelújítás, jelentős állami forrásokkal. Később várják a minőségi munkaerőt.

Eredetileg is terveztek tömeges elbocsátást, de más-más időpontokban, és kevesebb dolgozót érintően – magyarázkodott Mészáros Lőrinc lánya a Magyar Nemzetnek , hogy miért is bocsátanak el 800-850 embert a Hunguest Hotels Zrt.-nél. A kormánypárti lapnak adott interjúban Mészáros Beatrix kiemelte, hogy a szállodaláncnál tervezett felújításokat korábban decemberi kezdéssel, szakaszosan, tehát időben elhúzva kezdték volna meg. A pandémiás helyzetben azonban a menedzsment gazdasági szempontból racionális és elengedhetetlen döntést hozott, amikor előre ütemezte az egyébként is zárva tartó szállodák felújítását.