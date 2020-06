Kedvezmény a taxisoknak, pluszidő az ovisoknak - budapesti kármentés

A magyar áramellátást biztosító, állami Mavirnál hemzsegnek az egykoron Simicska Lajossal, majd azóta Mészáros Lőrinccel kapcsolatba hozható vezetők. Tegnap az elnöki posztról az a felügyelőbizottság váltotta le a bankügyei miatt a múlt héten letartóztatott Töröcskei Istvánt, amelynek elnöke az ügyben szintén gyanúsított.

A Mavir Zrt. felügyelőbizottsága június 22-i határozatával Töröcskei István urat, a Mavir igazgatóságának elnökét e megbízatásából visszahívta - közölte tegnap a villamosenergia-rendszer állami irányítója honlapján. Az Igazgatóság új tagjának megválasztásáig a testület működése zavartalan. Az elnöki feladatokat a helyettes, Stumpf János látja el - zárul a közlemény. Bár a közlés az okokat nem taglalja, az utóbbi napok során számos sajtóinformáció jelent meg arról, hogy a múlt héten a Fővárosi Nyomozó Ügyészség Töröcskei Istvánt is elfogta az áttételes résztulajdonában álló Széchenyi Kereskedelmi Bank öt évvel ezelőtti csődje kapcsán indult eljárás során. Töröcskei István a 2010-es választások után került a Mavir élére, mint úgymond Simicska Lajos embere. A Fidesz-hátország akkori főalakjának számító egykori oligarcha ugyanis szóbeszédek szerint a Mavirt is magába foglaló MVM-csoportot a választások után egy fajta hűbéri adományként kapta meg Orbán Viktortól. A hazai villamosenergia-rendszert irányító, a központi vezetékeket tulajdonló Mavir ugyanakkor gyakorlatilag a hazai áramrendszer legfontosabb tagja, amely a Paksi Atomerőműhöz hasonló védelmet élvez. A hazai energetika átláthatatlan belviszonyaira jellemző módon ugyanakkor Töröcskei Istvánt, aki kinevezése előtt saját bevallása szerint sem értett az energetikához, sem bankjának 2015-ös csődje, sem a Simicska Lajos-féle "g-nap" nem tudta letaszítani e kiemelt vállalat elnöki posztjáról. Olyannyira, hogy az Opten céginformációs adatbázis szerint Mavir-béli igazgatósági tagságát elfogása előtt öt nappal még meg is újították. Mind ez idő alatt a Mavirnál négyszer cserélődött a vezérigazgató. De - a megbízottakat leszámítva - a társaság vezetőinek kinevezéséért és leváltásáért felelős, tulajdonos MVM-nél is három elnök- és két vezérigazgató-váltást értek meg. Eszerint az elmúlt öt és fél év során, amióta az MNB felfüggesztette a Széchenyi Bank tevékenységét, az MVM egy vezetőjének sem rendült meg a Töröcskei Istvánba vetett bizalma. Arra nézvést nem került napvilágra adat, hogy a bankár bármilyen hatást is gyakorolt volna a társaság életére, így az áramellátás is zavartalan maradt. A Mavir átláthatósági iratai szerint Töröcskei István elnöki megbízatása után havonta 300 ezer forint díjban részesült. A Töröcskei István feladatait átvevő Stumpf János, Stumpf István, az első Orbán-kormány kancelláriaminisztere, későbbi alkotmánybíró jogászként ismert testvére 2010-ben, Töröcskei Istvánnal együtt került a Mavirhoz. Még tovább bonyolítja a képet, hogy a Mavir-honlap tanúsága szerint a Töröcskei Istvánt visszahívó felügyelőbizottság elnöke az a Vörös József, akit a Széchenyi Bank ügyében mint egykori igazgatósági tagot a 24.hu múlt heti értesülése szerint az ügyészség szintén gyanúsítottként hallgatott ki. A leginkább ügyvédként ismert üzletember négy éve azzal váltott ki közfigyelmet , hogy a g-nap tovagyűrűző hullámán, a kormányfő új háttérvállalkozójává avanzsált Mészáros Lőrinc szoros üzleti partnereként, első körben ő vette nevére a kegyvesztetté vált Simicska Lajos közpénzen szerzett társaságait és vagyonelemeit. Ezek azóta javarészt Mészáros Lőrincnél kötöttek ki. Vörös József ugyanakkor Töröcskei Istvánhoz és Stumpf Jánoshoz hasonlóan, egyaránt 2010 szeptemberében került a Mavirhoz. Az akkori viszonyok ismerői szerint ez a Fidesz-hátországhoz mindhármuk esetében akkor is szoros kötődést feltételezett.