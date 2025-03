Szakszervezeti akadémia sorskérdésekről

„Megváltoztatni a Magyarország-képet, s benne azt, amit a szakszervezetekről gondolunk”. Ezt tartja fő feladatának Boros Péterné, a Szakszervezetek Együttműködési Fórumának alelnöke, a SZEF Akadémia vezetője. Második előadássorozatuk most szombaton lesz a Kossuth Klubban. Borosné azt is mondja, leginkább az Akadémia jelmondata - Értékek és Érdekek - igazít el abban, mire is tesznek most kísérletet.