Három vádlottja van a pécsi buszbeszerzésnek

Három vádlottja van a Pécsnek 600 milliós kárt okozó, 2015-ös buszbeszerzésnek. A pécsiek szerint azonban nem csak ők hárman lehettek a csalás szereplői.

Megtörtént a vádemelés a botrányos pécsi buszvásárlás ügyében, tudtuk meg a Baranya Megyei Főügyészség írásos tájékoztatójából. Az ügy szálai még 2014-ig nyúlnak vissza, a Pécs tömegközeledéséért felelős önkormányzati cég, a Tüke Busz Zrt. akkor határozta el, hogy megújítja elöregedett (14-15 éves) járműparkját. A pécsi közgyűlés 2015 tavaszán pályázatot írt ki buszbeszerzésre, amire egy holland cég jelentkezett 113, átlagosan nyolcéves, Volvo buszt kínálva. A fideszes többségű képviselőtestület megszavazta a vásárlást, és a város 3,5 milliárd forintot fizetett a buszokért. Utóbb kiderült, hogy ugyanezeket a buszokat két hónappal korábban már kínálta egy másik cég a Tüke Zrt.-nek 2,8 milliárdért, ráadásul akkor még a flotta 123 járműből állt. A flottát akkor szerezte meg gyorsan – bizományosi alapon – a későbbi eladó, mikor értesült róla, hogy Pécsnek szüksége van a járművekre, és a város hajlandó akár 3 és félmilliárdot is fizetni a buszokért. Bár a gyanús ügylet hamar kitudódott, Magyarországon sokáig nem indult büntetőeljárás. Ám a holland nyomozóhatóságok vizsgálatot indítottak, mivel a pécsi buszvásárlás kapcsán felmerült a pénzmosás gyanúja. Ennek hatására aztán itthon is nyomozás kezdődött. A vizsgálat megállapította, hogy a buszokat eladó holland cég 2,9 milliárdot kért a járműparkért, ám a Tüke egyik volt vezetője 3,5 milliárdban határozta meg a buszok beszerzési értékét, és a pécsi közgyűlés ezért hagyott jóvá ekkora keretet a járművek megvásárlására. A fentiek miatt a Tüke volt vezetője lett a büntetőeljárás elsőrendű vádlottja. Másodrendű vádlott az a – korábban Pécsett cégvezetőként dolgozó – magyar származású, holland férfi, aki közvetített a járművásárlás ügyében a Tüke és az eladó között. Róla a vádirat megállapította, hogy 1,6 millió euróhoz jutott a vételárból. Emellett a holland közvetítő – a vádirat szerint – arra utasította a buszokat eladó holland cég vezetőjét, hogy utaljon át 550 ezer eurót egy magyar férfi thaiföldi számlájára, noha az illető semmilyen módon nem vett részt a buszvásárlásban. Az átutalás megtörtént, és ennek a pénznek nyoma veszett a távol-keleti országban. Az ügyészség a Tüke volt vezetőjét és a holland közvetítőt különösen nagy vagyoni hátrányt okozó csalással, a thaiföldi számla tulajdonosát pedig pénzmosással vádolja. A közügyekben jártas pécsiek és a Tüke dolgozói kizártnak tartják, hogy csupán a három vádlottnak lenne felelőssége az ügyben. Ők azt feltételezik, hogy a város korábbi, kormánypárti vezetésének – azzal, hogy előterjesztette és megszavazta a védhetetlenül drága buszbeszerzést – komoly szerepe volt a vádbeli visszaélésében. A vélhető kár több, mint a vádbéli 600 millió (közelíti az egymilliárdot), hisz a kínált járművek korábbi gazdája egy tíz busszal nagyobb flottát kínált 2,8 milliárdért a Tükének. A büntetőeljárás során azonban nem merült fel annak gyanúja, hogy politikusok is rész vettek volna a bűncselekményben. Ugyanakkor a buszvásárlás-botrány hozzájárulhatott ahhoz, hogy Pécsen az ellenzék nagy fölénnyel győzött az őszi választáson.