Kortárs irodalom a takarásból

Titkoknak eredhetünk nyomába az Örkény Színház színészeivel és meghívott vendégművészeivel három estén át az Online Irodalom Éjszakája keretében. Noha az ötödik alkalommal megrendezett irodalmi happeninghez rendhagyó módon, városi barangolás helyett a fotelünkben ülve csatlakozhatunk, ezúttal is huszonhárom ország huszonhárom kortárs szerzőjének írásait ismerhetjük meg. Csuja Imre, Für Anikó, Hámori Gabriella, Mácsai Pál, Nagy Zsolt, Polgár Csaba, Radnay Csilla, Znamenák István, Zsigmond Emőke és mások felolvasásában hallgathatjuk meg többek közt a svájci Sacha Batthyány, a spanyol Clara Sánchez, a német Uwe Tellkamp, a nagy-britanniai Kazuo Ishiguro, a finn Johanna Sinisalo, az olasz Antonio Tabucchi és a hazánkat képviselő, Bartók Imre írásait. A kiválasztott szövegek a titok témakörét járják körbe, és az Örkény Színház ismert és rejtett tereiből, az öltözőből, a kelléktárból vagy akár a gépházból szólalnak meg, így a kulisszák mögé is beleshetünk. „A szövegeket pedig otthon nézhetik – hallgathatják: de, akárcsak ha sétálnánk a városban, higgyük el ezekben a napokban, hogy egy ideális világban élünk, egy ideális Európában” – ajánlja a programot Mácsai Pál, az Örkény Színház igazgatója. A felvételek premierje ma 19 órától három napon át követhető a Facebookon és az esemény weboldalán, ahol játszhatunk is a napi olvasmányokhoz kapcsolódó kérdésekre válaszolva. A programot az elmúlt évekhez hasonlóan Debrecenben is megrendezik: június 26-28-án a város szabadtéri pontjain olvasnak fel a Csokonai Színház művészei.