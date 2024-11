„A legméltánytalanabb helyzetbe került embereket gyakran a versek segítik át” – Hajléktalanoknak szavaltak az Örkény Színház művészei

A Budapesti Módszertani Szociális Központ (BMSZKI) hajléktalanszállóin az alapszolgáltatások biztosításán túl gondoskodnak arról is, hogy lakóik a lelket tápláló közösségi programokon, kulturális rendezvényeken is részt vehessenek. Legutóbb az Örkény Színház művészei látogattak el a pesti Dózsa Átmeneti Szállásra és a Gorkij-mű címével azonos nevű Éjjeli menedékhelyre. Anyám csibéje című szombati versdélutánjukon olyan emberek előtt szavaltak, akiket a Petőfi Sándor versében szereplő háziállatokkal szemben okkal vagy ok nélkül kivertek a szobából, a lakásból is.