Komoly bizonytalanság a Kaposvári Egyetemen

A Kaposvári Egyetem jól jár, hogy önállóságát elveszítve összeolvad a Szent István Egyetemmel, állította Gyuricza Csaba, az új, nagy agráregyetem majdani rektora, aki szerint minden kar megmarad a somogyi megyeszékhelyen.

Komoly megdöbbenést váltott ki Kaposváron április elsején egy, a parlamenthez az éjszaka során benyújtott – erről a Kaposvári Egyetem vezetése is csak utólag értesült –, a felsőoktatás átalakításáról szóló törvényjavaslat, amely szerint augusztus elsejével megszűnik a somogyi megyeszékhely egyetemének önállósága, s az intézmény összeolvad a gödöllői székhelyű Szent István Egyetemmel. Hasonlóképpen a SZIE-hez csatlakoztatják a Pannon Egyetem keszthelyi Georgikon Karát, az Eszterházy Egyetem gyöngyösi Károly Róbert campusát, valamint a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ 11 intézetét. Az így létrejött universitas aztán jövő év januárjától alapítványi fenntartásba kerül, hasonlóan a budapesti Corvinushoz, valamint hat, augusztustól szintén vagyonkezelői alapítványok működtette egyetemhez. A koronavírus-járvány alatti veszélyhelyzet idején benyújtott, majd elfogadott javaslat ellen a helyi ellenzék ugyan tiltakozott – miután az egyetemen a járvány miatt csak online oktatás zajlott, így intézményi lépésekre nem volt lehetőség –, nem úgy Szita Károly kormánypárti polgármester, míg Gelencsér Attila, Kaposvár Fidesz-KDNP-s országgyűlési képviselője beadott ugyan egy módosító indítványt, hogy a SZIE-nek Gödöllő mellett Kaposvár is központja legyen, ám halovány kísérletét már az országgyűlés kulturális bizottságának kormánypárti tagjai sem támogatták, s Gelencsér végül maga is megszavazta az önálló KE megszüntetését. Természetesen az egyetemen komoly bizonytalanságot okozott a döntés, főként, hogy nem lehet tudni, mi lesz a sorsa egy öt campusos agrártudományi egyetemen belül a többi kaposvári karnak, a gazdaságtudományinak, a pedagógiainak és a művészetinek. A kétségek eloszlatása érdekében kedd délelőttre dolgozói fórumot hirdettek, ahol Gyuricza Csaba, a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ jelenlegi főigazgatója, az új SZIE rektora számolt be a várható változásokról. – Magyarország egyik legnagyobb egyeteme jön létra augusztustól – mondta a fórumot követő sajtótájékoztatóján a főigazgató –, közel húszezer hallgatóval, 3500-4000 oktatóval, öt campusszal. A kaposvári karokkal kapcsolatban állította, mind a négy kar megmarad, hiszen az agrár-felsőoktatás jól megfér más területekkel, adott esetben kiegészítik egymást. Ami a gazdaságtudományi területre valóban igaz, de meglehetősen nehéz kapcsolatot találni az agrár-, illetve az óvónő-, kisgyereknevelő-, tanító-, s főleg a fotográfus, látványtervező- vagy színészképzés között. Gyuricza Csaba szerint az összeolvadás, majd az alapítványi fenntartásba kerülés – mellyel az oktatók és más alkalmazottak kikerülnek a közszférából – álláshelyeket, státuszokat sem veszélyeztet, ugyanis szerkezeti-szervezeti átalakítás ugyan várható januártól, de nem a karok és az ott dolgozók kárára. Azt állította, az SZIE ugyan egy gazdasági egységként működik majd, de a campusok komoly önállóságot kapnak, azaz integrált, de egyben decentralizált rendszert alakítanak majd ki, melyben az intézményeknek saját költségvetésük lesz.