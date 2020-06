Fiát védte a medvetámadástól egy olasz apa - a lábát, karját és kezét is megharapta az állat

Nyolcvan medve él az észak-olaszországi Trentino tartományban, ahol időnként emberek közé mennek, de emberre eddig nem támadtak.

Súlyos sebesülés árán mentette meg fiát a medvétől egy apa az észak-olaszországi Trentino tartományban – írta kedden az Il Fatto Quotidiano olasz lap online kiadása. Az 59 éves Fabio Misseroni jobb bokája sérült meg súlyosan, 28 éves fia néhány karcolással megúszta a támadást. – A medve hirtelen ugrott ki az erdőből, gyors volt, mint a villám – mesélte a férfi, aki hentes a közeli Cles településen. Fiával sétáltak a hegyen, amikor Christianra rátámadt a medve, a lábát kapta el, a földre rántotta. Az apa ekkor közbelépett, megpróbálta leválasztani a ragadozót a fiáról. Megharapta a lábamat, majd a karomat, aztán a másik oldalon a kezemet. Ezután csodával határos módon továbbállt. Mindkettőnkkel végezhetett volna – mondta a férfi. A tartomány erdészeti hatósága azt gyanítja, nőstény medvéről van szó, amely meg akarta védeni bocsait. Monte Peller környékén gyakran járnak medvék, de még sosem támadtak emberre. A baleset miatt kiújultak a viták arról, hogy mennyire veszélyes a lakosságra a tartományban élő mintegy nyolcvan medve. Tavaly egy élénk természetű példányt befogtak és egy gondozóhelyre szállítottak Castellerbe, ahol villanypásztor őrizte a területet, mégis megszökött. A hatóságok ekkor engedélyt adtak kilövésére is. Egy évig kószált szabadon, míg újra be nem fogták. Másfél hónapja Calliano faluban azt vették észre, hogy egy fiatal medve épp felmászik egy erkélyre, a jelenetet többen videóra is vették.