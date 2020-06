Ketten vertek halálra egy férfit Komáromban

Egy hajléktalangyilkosság és egy csecsemőgyilkosság ügyében fogták el a feltételezett elkövetőket.

Két – egy 12 és egy 16 évvel ezelőtt elkövetett – gyilkosságot derített fel a rendőrség – jelentette be a rendőrség főosztályvezetője keddi budapesti sajtótájékoztatóján. Petőfi Attila vezérőrnagy, a Készenléti Rendőrség kiemelt ügyeket felderítő főosztályának vezetője elmondta: a korábbi adatok értékelése alapján elrendelt nyomozásban sikerült felderíteniük egy 2008-ban, a XII. kerületben elkövetett hajléktalangyilkosságot. Az elkövető egy most 61 éves férfi, akit korábban életfogytig tartó szabadságvesztésre ítéltek egy másik emberölés miatt.

Eszerint 2008. augusztus 10-én 23 óra körül a Budapesti Rend­őr-főkapitányság (BRFK), illetve a fővárosi tűzoltóság ügyéletére futottak be lakossági bejelentések egy tűzesetről. A XII. kerületi Kútvölgyi Kórház melletti kiserdőben egy hajléktalan férfi sátra és annak környezete magasra csapó lángokban égett. Miután a tűzoltóknak sikerült eloltaniuk a tüzet, életveszélyes állapotban vitték kórházba az ott élő 52 éves férfit. A sérült két nap múlva meghalt. Az akkori eljárás nem tárt fel bűncselekményre utaló körülményt, ezért az ügyet lezárták. Tavaly viszont elővették, majd elrendelték a nyomozást. A férfi testfelszínének 92 százalékát érintő harmad- és negyedfokú, mélyre terjedő égési sérüléseket szenvedett. Az igazságügyi orvos szakértő és a tűzvizsgálati szakértő egybehangzó véleménye kimondta, hogy a tüzet éghető folyadék vagy égést gyorsító anyag meggyújtásával váltották ki. A korabeli eljárásban már képben volt a jelenleg 61 éves N. István hajléktalan. A férfi börtönből szabadulva élettársával egy autóban töltötte az éjszakákat, nem messze a tetthelytől. A nemi erkölcs elleni bűncselekmény miatt jelenleg letartóztatott N. István zárkatársai azt nyilatkozták, hogy N. István fogolytársainak beszámolt a hajléktalannal való összetűzéséről, említett egy verekedést is, valamint azt is elmondta, hogy felgyújtotta őt. A férfit különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés bűntettének megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki június 11-én. Petőfi Attila beszámolt arról is, hogy megtalálták a 2004-ben Péteri község szeméttelepén egy nylonzacskóban talált csecsemő haláláért felelős férfit is, a gyermek most 58 éves apját.

A police.hu beszámolója szerint a kisbaba anyja elismerte, hogy 2004. szeptember 23-án éjszaka egy kisfiúnak adott életet a családi házukban. Ott élt együtt a korábbi házasságaiból származó öt gyermekével és akkori férjével. Vallomásában elmondta, hogy nem tapasztalt magán terhességi jeleket, a szülés is váratlanul érte. Akkori férje, S. József szintén megdöbbent a nem várt eseményen. A házastársak között a kisfiú érkezése miatt heves vita tört ki. Amikor a nő a szülés után bement a fürdőszobába, a férje eltűnt a házból a gyermekkel együtt. S. József több réteg textíliába, majd egy nejlonzacskóba csomagolta a csecsemőt, és kitette a ház elé a lomtalanításra ítélt holmik közé. A férj halállal fenyegette a nőt, ha a történtekről bárkinek beszél. A rendőrség elfogta a jelenleg 58 éves monori biztonsági őrt, S. Józsefet. A férfit emberölés bűntettének minősített esetével gyanúsították meg, a bíróság június 15-én elrendelte letartóztatását . Büntethetősége négy évvel később elévült volna.