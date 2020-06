70 milliós uniós támogatást bukott el Érd az előző városvezetés alatt történt szabálytalanságok miatt

Távozott kedden a legnagyobb független hírportál vezérigazgatója, a feladatokat egy médiajogász, Ződi Zsolt veszi át.

, hogy az Indexnél a tulajdonos MFA a hirdetési bevételeket kezelő, illetve működési költségeit biztosító – kormányközeli tulajdonosi hátterű – Indamedia-csoport nyomására megszorítást tervez. A koncepció szerint az Index rovatait cégekbe szervezték volna ki és a szerkesztőség csak megrendelő lett volna, de ezt végül elutasították. Értesüléseink szerint Pusztay kapta a feladatot, hogy a költségcsökkentésre új tervet dolgozzon ki, de erre lelkiismereti okokból nem volt hajlandó. Szakmai berkekben ismert volt, hogy kisebb megszorítások sújtják az Indexet az utóbbi években, kedden a Media1 szakportál tárta fel ennek hátterét. Mikor az Orbán Viktorral szembe fordult Simicska Lajos érvényesítette opciós vételi lehetőségét az Index megvásárlására 2017-ben, a szakmai függetlenség biztosítása érdekében létrehozták az MFA-t, ami jelenleg is tulajdonosa a kiadónak. Ettől függetlenül működik a március óta a kormányközeli Vaszily Miklós résztulajdonában álló Indamedia Sales Kft. Az Indamedia-csoport az Index hirdetési felületeit értékesíti, és így finanszírozza a portál működését is. Jelenleg az alapítvány 180 millió forinttal tartozik az Indamedianak, amit az Index szerkesztősége egyéb bevételeiből igyekszik mérsékelni. Amikor például egy olvasó támogatást fizet az Indexnek, hogy függetlenül tudjon működni, befizetéséből a kormányközeli tulajdonú céghez áramló törlesztéshez is hozzá járul. „A törlesztés tekintetében az Indamedia eddig is türelmes volt, ebben nyomást nem helyeztek az alapítványra és a szerkesztőségre” – mondta lapunk kérdésére Bodolai László.