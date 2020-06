Meghalt három beteg, újabb hét embernél mutatták ki a koronavírust

Razziázott az önkormányzat, páran már lebuktak. A polgármester szerint van olyan bérlő a kerületben, aki két-három önkormányzati lakást is kedvezményes áron bérel, és azt albérletbe adja vagy szállásszolgáltatásra használja.

Akár egy-két nap alatt megkereshették a havi 20-27 ezer forintos lakbért azokkal a budavári bérlakásokkal, amiket nemzetközi szálláskereső portálokon keresztül adtak ki turistáknak. Az önkormányzat azonban megelégelte a régóta folyó, illegális Airbnb-bizniszt, és váratlan ellenőrzéseket tartott – írja a hvg.hu . „Budavári apartman kiadó pazar helyen, két hálószobával, terasszal és folyóra néző pihenősarokkal a Vár nevezetességeinek közelében” – olvasható a hirdetés egy I. kerületi lakásról a Booking.com szálláskereső portálon. A közvetlenül a Budai Vár mellett futó Donáti utcában található ingatlan a főváros egyik legexkluzívabb részén, a Halászbástyától alig 100 méterre található. A budavári önkormányzat a koronavírus utáni időszakra razziát szervezett, és az ellenőrzéskor két turistát találtak a Donát utcai lakásban. A kerület ingatlankezelő szervének munkatársai a helyszínről felhívták az Airbnb-bizniszt menedzselő személyt, de hiába kérték, hogy jöjjön a lakásba és tisztázza a helyzetet. Arrogánsan távozásra szólította fel a hivatal embereit, mondván, a lakásban az tartózkodik, akinek megengedi. A hvg.hu birtokába került az ellenőrzés jegyzőkönyvének másolata, ez alapján

a Donáti utcai lakás bérlője nem is Magyarországon él.

Az nem derült ki pontosan, hogy milyen áron futtatták a Donát utcai ingatlant, amelyet a rendszer folyamatosan „teltházasnak” mutat. A portál cikkének megjelenése előtt végül leállították az Airbnb-kiadást, a szálláshelyre kikerült a „sajnos jelenleg nem foglalható” megjegyzés, de az ingatlant nem vették le a portálról. Az viszont a pontos árak ismerete nélkül is valószínűsíthető, hogy jelentős hasznot hozhatott az illegális kiadás. Az önkormányzat tájékoztatása alapján a 80 négyzetméteres lakás bérleti díja havonta 20 560 forint volt. Ehhez jött hozzá a víz- és szemétszállítási díj, így havonta összesen 32 118 forintot fizettek az önkormányzatnak. A lebukás után a budavári önkormányzat azonnal felmondta a bérleti szerződést. A hatályos önkormányzati rendelet ugyanis világosan kimondja:

a bérlakás nem rendeltetésszerű használatának minősül, ha azt fizető vendéglátás céljára, vagyis „rendszeres jövedelemszerző tevékenységre” hasznosítják.

A Donát utcai lakás története nem egyedi, alig pár nappal később egy másik bérlakásnál tartott ellenőrzésen is kiderült, hogy illegálisan adták ki turistáknak az Airbnb-n keresztül. Ez a 43 négyzetméteres ingatlan is az egyik legfrekventáltabb részen, az Országház utcában található, alig 200 méterre a Halászbástyától. Ennek az ingatlannak is a piaci alapú díjaknál jóval alacsonyabb, havi 27 851 forint volt a bérleti díja. Az önkormányzat ennek a lakásnak a bérleti szerződését is felmondta. A lap úgy tudja, hogy mindkét lakás bérleti jogát cserével szerezték, vagyis az eredeti jogosulttól egy másik ingatlan becserélésével vették át az ingatlanokat.



– Az önkormányzati bérlakások arra valók, hogy a kerületi családok lakjanak bennük, ha valaki albérletbe adja, akkor nyilvánvalóan van hol laknia, így nem szorul az önkormányzat segítségére – hangsúlyozta Váradiné Naszályi Márta polgármester.

Elmondása szerint gyanították, hogy vannak, akik az önkormányzati bérlakásokat engedély nélkül rövid távú szálláshelyként működtetik. Olyanok is vannak, akik akár két-három önkormányzati lakást is bérelnek 20-50 ezer forintos bérleti díjért, és azt albérletbe adják vagy szállásszolgáltatásra használják. A polgármester közölte, hogy akit ilyen visszaélésen kapnak, azzal szerződést fognak bontani.

– Miközben hetente keresnek meg olyan családok, akiknek lakhatásra volna szükségük, illetve erejükön felül nyögik a piaci alapú bérleti díjakat – velük szemben volna tisztességtelen, ha hagynánk, hogy egyesek továbbra is visszaéljenek a közvagyonnal – tette hozzá a polgármester.

V. Naszályi Márta tavaly az önkormányzati választást követően vette át az I. kerület vezetését a fideszes Nagy Gábor Tamástól, akinek idején számos botrányos ingatlanügyre derült fény. Az ellenzéki polgármester szerint eddig azért nem volt hatékony a bérleményellenőrzés, mivel nem volt erre irányuló döntéshozói akarat.