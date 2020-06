A legjobb esetben is az ötödét kapják az egészségügyisek bérkiegészítésének az idősotthonok dolgozói

Kétszer annyit költött tavaly patkányirtásra a fővárosi önkormányzat, de a lakossági bejelentések száma mégis kétszer annyi volt, mint három éve. Müller Cecíliáék ennek ellenére teljesítettnek ítélték a feladatot.

Az intenzív irtás ellenére tavaly kétszer annyi lakossági bejelentés érkezett patkányok miatt, mint három évvel ezelőtt, amikor még a Bábolna Bio végezte ezt a munkát. Ráadásul az igazolt fertőzések száma még ennél is jobban, csaknem a négyszeresére emelkedett. Müller Cecília országos tisztifőorvos - a tevékenységet 2019 májusától, az intenzív irtás kezdetétől ellenőrző Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) vezetőjeként - ennek ellenére javasolta a teljesítési igazolás kiállítását, vagyis a munka ellenértékének kifizetését a fővárosi önkormányzatnak. Az NNK ugyanakkor elismeri, hogy az általuk végzett ellenőrzések nem elegendők arra, hogy a város patkánypopulációjának számát vagy éppen az irtás eredményességét számszerűen megítéljék. Két évvel ezelőtt Budapest „patkánymentes állapotának fenntartására” hirdetett tendert a fővárosi önkormányzat. A négy éves szolgáltatás díját előzetesen nettó 1,3 milliárd forintra becsülték, de a megbízást végül elnyerő Rovért Kft. vezette négytagú RNBH konzorcium kicsit több mint egymilliárdért elvállalta. A szerződéskötés után nem sokkal azonban jelezték a fővárosnak, hogy a lakossági bejelentések száma többszörösen meghaladja a patkánymentes állapot fenntartására kötött szerződés kereteit, azaz több irtás, és több pénz kell. Állításukat hamarosan patkányokról szóló híradások sora igazolta. A fővárosi kormányhivatal nem sokkal később célzott és intenzív patkányirtás megrendelését ajánlotta a városvezetésnek, a Tarlós István vezette főváros pedig - a választásokhoz közeledve - 325 millió forintot szavazott meg az intenzív rágcsálómentesítésre.

A fokozott irtást májusban kezdték és egészen december végéig folytatták a lakossági bejelentések alapján leginkább fertőzöttnek tartott tíz kerületben (a budai oldalon az I., a pesti oldalon az V.,VI., VII., VIII., IX., XIII., XIV., XIX. és a XX. kerületekben) A vállalkozó beszámolói alapján az irtás hatására néhány hónap alatt megszűnt a patkányjelenlét a csatornarendszerben. Csakhogy 1-2 hónap múlva újra megjelentek - vélhetőleg a környező épületekben maradt néhány patkánycsalád.

A felmérések alapján a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) valószínűsíti, hogy a közintézmények egy része nem megfelelő módon teljesíti a rágcsálók elleni védekezési kötelezettségét, ezenfelül komoly gondot okoznak az elhagyatott épületek és az üres telkek, amelyeken nem ritkán felgyűlik a hulladék. Ráadásul a patkányok egy része rezisztensé vált a korábban használt irtószerekre.



A gócgyanús helyek listáját a XIII. kerületi Bulcsú-Csángó utca környéke vezeti. Tavaly májusban különösen fertőzöttnek számított a belvárosi Deák tér és a szintén kiemelt turisztikai célpontnak számító Hősök tere is, de azóta innen sikerült elűzni a rágcsálókat. Tartósan negatív helyszínnek számít viszont a KÖKI Terminál, az Örs vezér tere, az Erzsébet tér, a Vásárcsarnok és a Nyugati Pályaudvar, amelyekhez új helyszínként felsorakozott a két III. kerületi hely (Euro Center és a békásmegyeri HÉV-megálló), valamint a Boráros és Széll Kálmán tér, valamint a Népliget és a Feneketlen tó környéke. Az intenzív irtás időszakában a beérkező 8226 lakossági bejelentés 75 százaléka nyert igazolást. (Az számít bizonyított bejelentésnek, ha élő patkányt, tetemet vagy ürüléket találnak a helyszínen, vagy a kihelyezett csalétket megrágja az állat.) Bár a lakossági bejelentések száma 18 százalékkal csökkent, de még így is átlagosan 525 volt havonta, ami több mint kétszerese a vállalkozó által vállalt patkánymentés állapot fenntartásához meghatározott 228 bejelentésnek. Az NNK ennek ellenére arra jutott, hogy a vállalkozó teljesítette vállalt feladatát, lévén „nem garantálható, hogy a szerződésben rögzített határérték csak az alaptevékenység ellátásával elérhető”, így az intenzív irtás folytatását javasolják. A fentiekre hivatkozva a konzorcium is jelezte, hogy a közbeszerzési ajánlat alapján meghatározott átalánydíj nem fedezi a költségeit, így a hatályos szerződés felülvizsgálatát kezdeményezték. A városvezetés mindezek után több tucatnyi céget kérdezett meg: mennyiért is vállalnák a feladatot. A beérkezett ajánlatok átlaga havi 56 millió forintra kerekedett. Összehasonlításul: a Bábolna Bio 2018-ban havi 21,2 millióért végezte a munkát. A Rovért vezette konzorcium eredetileg 17 millióért vállalta, ám az intenzív irtásra kapott plusz pénzzel együtt 2019 májusától decemberig 52 millióért végezte. Kiss Ambrus pénzügyi főpolgármester-helyettes a Népszavának nem tagadta, hogy az új szerződés várhatóan drágább lesz, hiszen többet kérnek majd cserébe. Az irtást jelenleg egy harminc éve változatlan objektumlista, illetve kisebb részben lakossági bejelentések alapján végzik. A jövőben azt szeretnénk, ha megelőzésként gócpont kutatást is végezne a nyertes társaság. Másrészt eleve beleépítenék a szerződésbe az eseti jelleggel keletkező intenzív irtásigényt. A Fővárosi Közgyűlés szerdai ülésén dönt a nyílt tender fedezetéről. Az új két éves szerződés megkötéséig a jelenlegi konzorcium folytatja az irtást.