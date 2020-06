„Szóljanak apunak!” – Éles hangú szócsatát vív az ellenzék és a kormánypárt a Fővárosi Közgyűlés ülésén

A szociális ellátás munkavállalói nem a nemzet részei a hatalom szemében – mondták el az érdekvédők az ellenzéki pártokkal tartott közös sajtótájékoztatójukon.

Július 2. a magyar egészségügy napja, ebből az alkalomból a szociális dolgozók arra kérik az egészségügyi munkavállalókat, hogy – hozzájuk hasonlóan – ebédidőben ne ebédeljenek, ezzel az „éhségsztrájkkal” hívják fel közösen a figyelmet arra, hogy a szociális szférának is jár az egyszeri bruttó 500 ezer forintos bérkiegészítés. Erről Boros Péterné, a Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezetének (MKKSZ) elnöke beszélt egy, az ellenzéki pártokkal közösen tartott sajtótájékoztatón. Az érdekvédő szerint a gyermekvédelemben, idős ellátásban, hajléktalanellátásban, a szenvedélybetegek ellátásában, otthonápolásban dolgozók ugyanúgy kivették a részüket a koronavírus járvány elleni védekezésből, mint az egészségügy munkavállalói, így őket is jogosan illetné meg a pénz. Ezt szeretnék nyomatékosítani a jövő csütörtöki akciójukkal. – Azért július másodikán, mert ez pár nappal a fizetés előtt van, amikor már sok kollégánknak olyan kevés a pénze, hogy egyébként sem telik neki egy normális ebédre – fogalmazott. Köves Ferenc, a Szociális Ágazatban Dolgozók Szakszervezetének elnöke azt mondta, amíg Orbán Viktor rendszeresen arról beszél, hogy a védekezés sikere az egész nemzetnek köszönhető, a kormány részéről minimális elismerésben sem részesültek, vagyis ezzel a miniszterelnök azt üzeni a számukra, hogy ők mégsem tartoznak a nemzethez. – Pedig sokan szinte beköltöztek az intézményekbe ezekben a hetekben, hogy minél jobban el tudják látni a feladatukat. A szociális dolgozók olyan emberekkel foglalkoznak, akiknek az ellátását törvényben írta elő az állam – mondta. Lukács László, a Jobbik képviselője arról beszélt, a bérkiegészítés mellett a szociális ágazatot is fel kellene készíteni egy őszi második járványra, de ezen a téren sem történik egyelőre semmi. A Népszava kérdésére ezzel kapcsolatban Boros Péterné és Köves Ferenc azt mondta, a védekezésben a vírustesztek, a maszkok hiánya és a munkaerőhiány hátráltatta őket a leginkább. Korózs Lajos, a parlament népjóléti bizottságának szocialista elnöke szerint bár a fizetési listákon az utolsók között vannak Magyarországon a szociális dolgozók, a kormánynak esze ágában sincs segíteni rajtuk. Varga Zoltán a DK részéről arról beszélt, sok szociális dolgozó a hónap végén már egy szelet vajas kenyeret is nehezen tud csak adni a gyermekének, olyan nyomorúságosak a jövedelmek. Kocsis Cake Olivio (Párbeszéd) szerint 46 milliárd forint lenne az egyszeri bérkiegészítés összege, erre bőven lenne pénz a költségvetésben, a haveroknak a sokszorosát szórta szét a kormány a veszélyhelyzet alatt is. Ungár Péter (LMP) szintén támogatásáról biztosította az „éhségsztrájkot”.