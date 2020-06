25 milliárdból robbantaná be a magyar könnyűzenét Demeter Szilárd

Régiós zenei központok, társadalmasítás, felszínre hozott underground – csak néhány pont a jobboldali kultúrpotentát terveiből.

25 milliárd forintot költene a könnyűzenére Demeter Szilárd, a Petőfi Irodalmi Múzeum igazgatója, aki a múlt héten a magyar popszakma miniszteri felelőse lett . Az összeg 2025-ig menne az ágazatba, s lenne belőle új rádió, újság, megyei, járási központok, intézet, oktatás - írja a Válasz Online.Mint a lap rámutat, a Demeter-féle stratégia nagyrészt korábbi szakmai munkák (ProArt, KÖSZI, Hangfoglaló, NKA) tapasztalatait szintetizálja, és beépít már ismert javaslatokat is. Ugyanakkor olyan titokzatosan hangzó fogalmakat is használ, mint a

„A társadalmasítás fontos lépése lehetne a könnyűzene ugyanolyan állami/államigazgatási elismerése, mint más művészeti ágaké. Divattá, trendivé kell tennünk a magyar könnyűzenét (...). Ehhez elengedhetetlen, hogy a médiumokban ne csak növekedjen a magyar zenei kvóta, de sikk legyen több magyar zenét játszani, ahogy sikk legyen a magyar fesztiválokra is magyar zenekarokat kiemelt előadóként meghívni.”- szerepel a munkaanyagban. A Demeter-féle stratégia régiós könnyűzenei központokat állítana fel, helyszínenként 300-300 millió forintért, és a járási székhelyeken is emberközelbe hozná a zenetanulást, hangszerismeretet.

Beindulna az államilag elismert és támogatott könnyűzenei oktatás megteremtése, ami a gyerekkori hangszerválasztástól a doktori iskolákig mindent átfogna. Amíg ugyanis komolyzenét évente 110 ezer gyerek tanulhat, könnyűzenét nagyságrendileg 300-an – írja Demeter. Új alapítások is tervben vannak. Ilyen lenne a Magyar Könnyűzenei Intézet több mint egymilliárd forintért, benne módszertani központtal, iskolával dalszerző-akadémiával. A tervezet komoly hangsúlyt fektetne a hazai underground felfuttatására, sőt külföldi népszerűsítésére is. „A könnyűzenei export elsődleges színtereit az underground műfajok, szubzsánerek biztosítják: ebben vannak a legnagyobb sikereink, és ezek közösségteremtő ereje az, ami újabb és újabb produkciók felbukkanását segíti elő ebben a láncolatban. -fejtegeti Demeter, olyan együttesek nemzetközi eredményeit emlegetve, mint a Bohemian Betyars vagy a Mongooz and the Magnet. A Válasz Online a könnyűzenei stratégia tervezett büdzséjét is megosztotta . Mint ebből látszik, a 25 milliárdos keretből a legnagyobb összeget, 6,4 milliárd forintot a zenész életpályamodell megteremtésére szánná a PIM vezetője. A