Gyermekei szeme láttára lőtte hátba volt párját egy airsoft puskával az érdi férfi

Közzétette a tavalyi pótdíjbefizetési toplistát a Budapesti Közlekedési Központ (BKK), a csúcstartó csaknem kétmillió forintot fizetett be. A BKK kiemelte: a felsorolt összegek nem csupán fizetési elvárások, hanem már konkrét, teljesített befizetések. Ezek többségét jogi eljárásokat követően fizették be a pótdíjazott utasok. A toplista a következőképp alakul:

1 915 388 forint

1 635 135 forint

1 030 250 forint

948 735 forint

930 889 forint

920 351 forint

858 109 forint

850 691 forint

824 801 forint

794 142 forint

A közlemény szerint



a negatív rekordert összesen 48-szor pótdíjazták a BKK járatain, a befizetések elmulasztása miatt 8 végrehajtási eljárás indult vele szemben.

A kiszabott pótdíjak befizetésével töredékére lehetett volna csökkenteni a notórius bliccelő kiadásait, és a pótdíjazással járó adminisztrációt – teszik hozzá. Hangsúlyozzák: nem csak a közlekedési társaságoknak, hanem az utasnak is az az érdeke, hogy minél előbb rendezve legyen a kiszabott pótdíj. Bár a 8 ezer vagy a 16 ezer forintos kezdeti összegek elsőre soknak tűnnek, ennek ellenére nem éri meg halogatni a befizetést. „Nem érdemes abban reménykedni, hogy a pótdíjtartozás elévül, ugyanis a BKK ha kell, bíróságra viszi az ügyeket. Az eddigi pótdíjazási polgári pereket több mint 90 százalékában a BKK nyerte, ezekben az esetekben törvény szerint a pótdíj összegén kívül a per valamennyi költsége is a pótdíjazott utasra hárul” – írják, hozzátéve: a BKK igyekszik ügyfélbarát módon eljárni a pótdíjbefizetésekkel kapcsolatban, ezért lehetőséget biztosít a csekkes befizetésen kívül, az összeg banki átutalására, illetve a számlavezető bankfiókokban történő befizetésre. Ennek keretében fizetési emlékeztetőket küld ki, akár több havi részletfizetést is biztosít a pótdíjazottak számára, továbbá szeretné a közeljövőben lehetővé tenni a helyszíni pótdíjazáskor a bankkártyás fizetés. A BKK közleményében megjegyzi: a döntő többsége becsületesen megvásárolja az utazáshoz szükséges jegyeket. Emellett ugyanakkor sajnos minden évben vannak olyanok, akik nem csupán jegy, vagy bérlet nélkül utaznak, hanem figyelmen kívül hagyják a pótdíjazással járó kötelességeiket, felszólításokat is.