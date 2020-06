Letöltendő fogházbüntetésre ítéltek egy férfit állatkínzás miatt

Azt hitte, ő ütötte el majdnem az úttesten áthaladó gyermekét.

Súlyos testi sértés miatt emelt vádat a siófoki ügyészség egy 27 éves férfi ellen, aki tévedésből verte meg egyik szomszédját. A vádlott egy Siófok környéki faluban lakott, s a háza udvaráról látta, hogy egy nagy sebességgel haladó autó majdnem elsodorta az úttesten áthaladó gyermekét. Azt hitte, hogy a kocsit az egyik közelben lakó ismerőse vezette, ezért dühösen átrohant hozzá. A szomszéd pechére éppen akkor tolatott be az udvarába, így a férfi immár biztos volt benne, hogy ő a száguldozó, ezért amikor üvöltözve odaért, a lehúzott első ablakon keresztül behajolt és lefejelte a sofőrt, akinek eltörte az orrát. Rosszul járt az a férfi is, aki szemtanúja volt a fenyítésnek, s hogy megakadályozza a további erőszakot, megpróbálta elmagyarázni a támadónak, hogy nem az autóban ülő ütötte el majdnem a gyerekét, mert ő is kapott egy pofont. Az ügyészség a bűncselekményt beismerő és azt megbánó vádlottal szemben közérdekű munka kiszabására irányuló tett indítványt.