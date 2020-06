A hadsereget is bevetik a lakosság teszteléséhez Melbourne-ben

Szerbia és Koszovó kapcsolatának rendezéséről tárgyaltak volna.

Hashim Thaci koszovói államfő és Avdullah Hoti miniszterelnök is lemondta a szombatra tervezett washingtoni látogatását, amelynek keretében Richard Grenell különmegbízott közvetítésével tárgyaltak volna Aleksandar Vucic szerb elnökkel Szerbia és Koszovó kapcsolatának rendezéséről. Hashim Thaci azért mondta le a találkozót, mert a hágai különleges ügyészség az 1998-1999-es szerb-koszovói konfliktus idején elkövetett háborús bűnök, továbbá emberiesség elleni bűncselekmények gyanújával szerdán vádat emelt ellene és további kilenc egykori harcostársa ellen. A Koszovói Felszabadítási Hadsereg (UCK) egykori parancsnokai a különleges ügyészség vádirata alapján legalább 100 gyilkosságért felelhetnek. Az áldozatok között mások mellett koszovói albánok, szerbek, romák és más nemzetiségű emberek, valamint politikai ellenfeleik is vannak. Pristina előbb arról tájékoztatta Washingtont, hogy a szombati találkozón az államfő helyett a miniszterelnök vesz részt, Avdullah Hoti azonban később közölte, mégsem utazik az Egyesült Államokba, a jelenlegi helyzetben ugyanis otthon kell maradnia, és a kialakult helyzetet kell kezelnie. Koszovó 2008-ban egyoldalúan kiáltotta ki függetlenségét Szerbiától, ám Belgrád ezt nem hajlandó elismerni, és továbbra is saját, déli tartományának tekinti a többségében albánok lakta területet. Oroszország Szerbia szövetségeseként szintén nem ismeri el Koszovó függetlenségét, és folyamatosan megvétózza felvételét a nemzetközi szervezetekbe.