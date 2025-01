Melbourne: a szerbek fekete napja

Ki ne emlékezne a tavalyi melbourne-i nyolcaddöntőre, amikor is Novak Djokovics - útban harmadik bajnoki címe felé - egy életfogytig tartó meccsen legyőzte Stanislas Wawrinkát. Vagy szintén tavaly, de már a US Open elődöntőjében a szerb újra öt szettben verte a svájcit öldöklő csatában. Erre milyen a sors: most ismét összefutottak az idei Australian Open negyeddöntőjében.