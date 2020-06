Újszülött kisfiút találtak a babamentő inkubátorban Miskolcon

Összesen 300 milliárd forintot költött a gépekre Magyarország.

Menczer Tamás külügyi államtitkár a köztévében jelentette be, hogy 300 milliárd forintot költött a magyar állam lélegeztetőgépekre – írja a 444 . Bár a lehető legrosszabb forgatókönyvre készülve Orbán Viktor miniszterelnök 8 ezer darabos lélegeztetőgép kapacitást tartott szükségesnek, ehhez képest

A 444 emlékeztetett arra, hogy a járvány első hullámának a csúcsán egy időben 80-an voltak lélegeztetőn Magyarországon, az átlag inkább 60 volt. Menczer Tamás a köztévében azzal indokolta a túlrendelést, hogy óriási volt a verseny a lélegeztetőgépekért, és nem volt biztos, hogy amit megrendelnek, az meg is érkezik. A 300 milliárdos összegről Menczer azt mondta:

A túlrendelt eszközök közül azokat, amelyekre itthon nincs szükség, értékesíteni fogjuk. Menczer Tamás közölte, hogy már vannak is érdeklődők Afrikából és Ázsiából. Emellett elkezdődött két magyarországi lélegeztetőgép-gyártás is. Az egyik saját fejlesztésű, a Műszaki Egyetemen tervezték meg , napi tízet készítenek belőle. A másik a váci Celitron nevű cég, amelyik az államtitkár megfogalmazása szerint elkezdte a világ egyik legjobb lélegeztetőgépének, a Panther 5-nek a gyártását. Így nyár végére 1000 darabot használhatnak majd a kórházak. A csütörtöki Kormányinfón Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter azt mondta, hogy mivel a beszerzéseket közpénzből fedezték, ezért az elszámolást nyilvánosságra fogják hozni . A 300 milliárdos költést ő is megerősítette.