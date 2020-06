Tízmilliárd dollárt fizet a Bayer a Monsanto gyomirtója miatt

Peren kívüli megállapodás szerint több mint 3,4 ezer milliárd forint kártérítést ad a német vegyipari vállalat a rákkeltőnek tartott glifozáttartalmú szer károsultjainak.

A Bayer több mint egyéves tárgyalásokat követően egyezségre jutott mintegy 95 ezer olyan amerikai polgárral, akik kártérítést követeltek a Roundup nevű, glifozátot tartalmazó gyomirtó rákkeltő hatása miatt. A német óriásvállalat 10,9 milliárd dollárnál is többet különített el a célra - azaz több mint 3,4 ezer milliárd forintot. A párját ritkítóan magas összegből 1,25 milliárd dollárt szánnak jövőbeli esetekre, ugyanis lehetnek még sokan, akiknek a szervezetében a gyomirtó hatására alakult ki non-Hodgkin limfóma. Az egyezség elképesztően bonyolult jogi művelet végén jött létre, hiszen a több tízezer áldozatot 25 nagy ügyvédi iroda képviselte. Legalább 25 ezer olyan panaszos van azonban még, akik nem fogadták el az egyezséget, amelynek értelmében - a New York Times forrásai szerint - az egyes emberek 5 és 250 ezer dollár közötti összegre számíthatnak. A Bayer tulajdonképpen csak megörökölte ezeket az ügyeket, amikor 2018-ban 63 milliárd dollárért (csaknem 19 ezer milliárd forintért) felvásárolta a Monsantót. Pár hónappal később mondták ki először bíróságon, hogy a glifozátot tartalmazó gyomirtó rákkeltő. A Monsanto ezt végig tagadta, és nem írta rá a termékre, hogy az milyen veszélyeket rejt magában. A gyomirtóról (annak fő összetevőjéről, a glifozátról) régóta folyik a vita, hogy rákkeltő vagy sem. Az Egészségügyi Világszervezetet, az ENSZ Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Szervezetét (FAO), az Európai Bizottság és az amerikai Környezetvédelmi Hivatal azon a konszenzusos állásponton van, hogy nincs bizonyíték a glifozát rákkeltő mivoltára, az amerikai Nemzetközi Rákkutató Intézet viszont arra jutott, hogy a gyomirtó szer növelheti egyes daganattípusok előfordulását. A szert elővigyázatosságból egyre több helyen nem engedik használni. Németország tavaly úgy határozott, 2024-től tilos vele gyomot irtani az országban, előtte nem sokkal az osztrák parlament is megszavazta a glifozát teljes tiltását, és korábban 20 francia város polgármestere is hasonlóan rendelkezett. Az EU-ban 2022-ig még biztosan használható, de az Európai Parlamentben már felmerült, hogy ezután szívesen betiltanák. Magyarország az utóbbi időben a szer további alkalmazása mellett foglalt állást. A glifozáton kívül két másik vegyi anyaghoz kötődően is megállapodás született. A dicamba kapcsán 400 millió dollárt fizet ki a Bayer és további 820 millió dollárt elkülönít egy már évtizedek óta betiltott vegyianyag, a PCB kapcsán.