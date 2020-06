Nyolcvanegy éves rekord dőlt meg a La Ligában

Immár Luka Romero a legfiatalabb játékos, aki bemutatkozott a spanyol labdarúgó-bajnokságban.

A Real Madrid magabiztosan verte a vendég Mallorcát a spanyol labdarúgó-bajnokság 31. fordulójának szerdai játéknapján, a fővárosiak ezzel ismét pontazonossággal állnak a tabella élén a címvédő Barcelonával.



A mérkőzés nem az eredmény miatt marad emlékezetes, hanem azért, mert a Mallorcában Luka Romero 15 évesen és 219 naposan csereként pályára lépett a 83. percben. A mexikói születésű, de az argentin korosztályos válogatottat erősítő középpályás lett így a liga történetének legfiatalabb futballistája. Romero egy 81 éves rekordot döntött meg, Francisco Bao Rodriguez 15 éves és 255 napos volt, amikor 1939-ben debütált a Celta Vigóban.

„Köszönöm a szakmai stábnak és a Mallorcának a lehetőséget. Sohasem felejtem el ezt a napot. Sajnos kikaptunk, ám továbbra is hiszünk a sikerben” – írta a közösségi oldalára Romero, akinek csapata 31 fordulót követően a kiesést jelentő 18. helyen áll a La Ligában.

„Próbáltam nyugtatni, hiszen ő még csak egy 15 éves gyerek. Nem azt nézzük, hogy hány éves, hanem, hogy hogyan teljesít. Megérdemelte ezt a lehetőséget, jól állt be, kellően agresszív volt. A korosztályában hihetetlen dolgokra volt képes, de fizikailag még nem állt készen arra, hogy elsőosztályú játékosok ellen szerepeljen. Ha továbbra is kellőképp bátorítjuk, akkor biztos vagyok benne, hogy tovább fog fejlődni.” – mondta edzője, Vicente Moreno, aki szerint Romero játékstílusa leginkább a Manchester City középpályására, David Silváéra hasonlít.

A tinédzser csak egy hónapja készül együtt a felnőttekkel, a szezon korábbi szakaszában az ifjúságiak között szerepelt, még a B-csapatban sem lépett pályára. Június 13-án a Barcelona ellen adminisztratív nehézségek miatt nem kerülhetett még keretbe, később a Villarreal és Leganés ellen már leülhetett a kispadra.

Romero 2004-ben a mexikói Durangóban született, de szülei argentinok. Apja, Diego szintén labdarúgó volt, születésekor az Alacranes csapatában játszott. Később a Baleár-szigeteki Formentera szerződtette, Luka három éves volt, amikor a család Spanyolországba került. A kis Luka a formenterai akadémián nevelkedett, hét évesen a Barcelona már érdeklődött iránta, de túl fiatal volt ahhoz, hogy a katalánok akadémiáján, a La Masián éljen egyedül a szüleitől távol.

Romerót már korábban Lionel Messihez hasonlítgatták, ő is argentin családból származik, ballábas, alacsony és hasonló játékstílusú, mint a Barcelona kapitánya. Véletlen egybeesés, de éppen Messi 33. születésnapján debütált a La Ligában. Választhat majd, hogy az argentin, a mexikói vagy a spanyol válogatottban szerepelne, ő azonban már most konkrét elképzelésekkel rendelkezik erről.

„Az egész családom argentin és az az álmom, hogy a nemzeti csapat színeit képviseljem” – mondta még 2018-ban.

A koronavírus-járvány idején több klubvezető is arról beszélt, a gazdasági nehézségek végett több csapatnak kell nagyobb hangsúlyt fektetnie saját utánpótlására, azaz drága igazolások helyett bátrabban nyúlnak majd saját fiataljaikhoz. Így tett a Bayern München is, amelyben múlt hétvégén lehetőséget kapott Jamal Musiala. A stuttgarti születésű, de angol junior válogatott középpályás szombaton 17 évesen és 115 naposan mutatkozott be a már bajnok bajoroknál a Freiburg 3-1-es legyőzése során, így ő lett a klub történetének legfiatalabb labdarúgója a Bundesligában.

A második Borussia Dortmund is igyekszik lehetőséget adni a fiataloknak, az amerikai Giovanni Reyna január óta rendszeres játszik a csapatban, 2020-ban csak két bajnokin nem jutott szóhoz, az értéke villámgyorsan 13,5 millió euróra ugrott.

Érdemes lehet majd odafigyelni Pavlo Iszenko nevére is, az ukrán U17-es válogatott kapus a Vorszkla Poltava szerdai kupamérkőzésén debütálhatott a profik között. Edzője a tizenegyespárbajra cserélte be, a 192 centi magas hálóőr pedig három büntetőt is megfogott.

Magyarországon is valamelyest javult a fiatalok helyzete, két 17 éves, Czene Zalán és Bíró Roland a Ferencváros ellen debütált a Kisvárdában. Az Újpest 20 éves játékosa, Katona Mátyás a hétvégén mutatkozott be az NB I-ben, ő ugyancsak a bajnok ellen.