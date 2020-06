Fejlövés okozta Hruscsov fiának halálát

A miniszter Donald Trump elnök öklévé akarja tenni az igazságszolgáltatást, de az ügyészek ellenállnak. Az ellenzék vérszagot érez.

Könnyen lehet, hogy a képviselőház impeachment-eljárást kezdeményez William „Bill” Barr igazságügyi miniszter ellen. Erről az alsóház igazságügyi bizottságát vezető Jerry Nadler nyilatkozott a CNN-nek. A demokrata párti politikus még a hétvégén is időpocsékolásnak nevezte a Barr alkotmányos leváltására irányuló törvényhozási procedúrát, azonban egyre nagyobb rajta a nyomás, hogy próbálja megfékezni az amerikai igazságszolgáltatás szétverését. Egy viharos vitákat hozó képviselőházi meghallgatáson két, ma is az igazságügyi tárca állományában lévő ügyész azt állította, hogy a Fehér Ház Barr közreműködésével nyomást gyakorolt rájuk folyamatban lévő, az elnök számára kellemetlen ügyekben. Egyikük a Roger Stone republikánus korifeus és elnöki tanácsadó elleni eljárásban vett részt és azt tapasztalta, hogy az illetékesek Donald Trumptól való félelmükben a törvényesnél enyhébb büntetést javasoltak. Stone, aki valószínűleg közvetített az 2016-os elnökválasztásba beavatkozó oroszok és Trump kampánystábja között, végül alig több mint három évet kapott, jóllehet megfenyegette az egyik koronatanút, aki fényt deríthetett volna a történtekre. A másik közérdekű bejelentés szerint az igazságügyi tárca politikai motívumok alapján rendelt el vizsgálatot olyan cégeknél, amelyek az egyre több államban törvényes marijuana forgalmazásával foglalkoztak. A közös tanulság az, hogy Barr az elnök politikai fegyverévé teszi az amúgy elvben a végrehajtó hatalomtól független ügyészségeket. Ugyanez történt Trump első nemzetbiztonsági tanácsadója, Michael Flynn esetében. A tábornok eredetileg bűnösnek vallotta magát abban, hogy egyrészt Trump hivatalba lépése előtt törvénytelenül tárgyalt a washingtoni orosz nagykövettel, másrészt hazudott erről az FBI-nak. Az igazságügyi tárca utasítására az ügyészeknek a beismerés ellenére még az ítélethozatal előtt ejteniük kellett a vádat, ám az illetékes bíró fenntartotta a jogot a folytatásra. Ezt a fellebbviteli bíróság 2:1 arányban hozott döntésével elvetette és az eljárás lezárása utasította a bírót. Feltehetően nem ez volt az utolsó fordulat, mert fellebbezés esetén az ügy akár a legfelső bíróság előtt is landolhat. Donald Trump már két bírát is jelölhetett a kilenctagú testületbe, ám ott ennek ellenére sem biztos a konzervatív többség. A George W. Bush által jelölt John Roberts, a testület elnöke például az utóbbi hetekben többször is a Fehér Ház érdekeivel ellentétesen szavazott. Barr további sorsát illetően perdöntő lehet július 28-i meghallgatása a képviselőház igazságügyi bizottságában. A miniszternek itt sok minden más mellett majd arra is válaszolnia kell, miért váltotta le a választási kampány hajrája előtt a Trump számára kellemetlen vizsgálatokat irányító dél new york-i főügyészt. Az amúgy kimagasló jogásznak tartott Barr szemlátomást mindent Trump érdekeinek rendel alá, amit részben az a régi meggyőződése magyaráz, hogy az elnök által megtestesített végrehajtó hatalom gyakorlatilag korlátlan. Az impeachment miatt ezzel együtt nem igazán kell aggódnia: arra már aligha lesz idő a politikai naptárban.