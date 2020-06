Idén még a balatonfüredi Anna-bál is elmarad

Müller Cecília legújabb iránymutatása Ionesco abszurd drámáira emlékeztet – kommentálta a legújabb utasítást lapunknak Falus Ferenc, egykori tisztifőorvos.

A COVID-szűrések alkalmazásáról kaptak iránymutatást csütörtökön a kórházi vezetők a tisztifőorvostól. És bizony Müller Cecília a PCR-tesztek visszafogására ösztönözni az intézményvezetőket. Például arra emlékezteti őket, hogy a tervezett műtétek és egyéb ellátások előtt csak akkor van szükség az úgynevezett PCR-tesztre, ha a páciensnek vannak koronavírus betegségre utaló tünetei. A szakma által az egészségügyiek megfertőződése szempontjából magas kockázatúnak értékelt beavatkozásoknál a diagnosztikus teszt helyett pedig a védőruha viselése ajánlott. Az országos tiszti főorvos megjegyzi azt is, ha egy intézményből túl sok minta érkezne a laborokba, az „felvetheti a járványgóc gyanúját és a Járványügyi Bevetési Egység bevonásának szükségességét.” Így az esethalmozódások okának kiderítésére vizsgálatot is indít a tisztifőorvosi hivatal, a kutakodásba pedig bevonja a kórházparancsnokokat, valamint a kormányhivatalok népegészségügyi osztályait. Ha a vizsgálat azt állapítja meg, hogy az intézmény nem az NNK által kiadott eljárásrend szerint kérte a szűréseket, úgy azok költségét a kórháznak kell állnia. (Egy PCR vizsgálat körülbelül 16-25 ezer forintba kerül - a szerk.)

Azt az országos tiszti főorvos az intézményvezetőkre bízza, hogy a közvetlen betegellátásban dolgozókat mikor és milyen gyakran szűrjék. Emellett megjegyezi, hogy „a szűrési kötelezettség kizárólag járványügyi célból elrendelt vizsgálatokra vonatkozik.” E kitétel értelmezésén több kórházvezető is elbukott. Ugyanis fogalmuk sincs, hogy a mondat mit takar, hiszen a dolgozókat eddig is csak azért szűrték, hogy megelőzzék a járványt. Akadt, aki szerint ez azt jelentheti, hogy kizárólag csak akkor szűrhet, ha a koronavírus fertőzés tüneteit észlelik valakinél. - Müller Cecília legújabb iránymutatása Ionesco abszurd drámáira emlékeztet – kommentálta az NNK levelét lapunknak Falus Ferenc egykori tisztifőorvos. Hozzátette: mindez kicsit hajaz Trump minapi kijelentésre, amiről az amerikai elnök utólag meg is erősítette, hogy nem viccelt, amikor a tesztelések számának csökkentésére utasított, mondván: ha több teszt van, akkor több beteg is lesz. Itthon is ennek szellemében született ez a fenyegető utasítás, pontosabban inkább katonai parancs, hogy ha sok a teszt, akkor annak költsége miatt a kórházakat büntetik.