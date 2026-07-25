Ő lett az Anna-bál szépe

Szombaton este megkezdődött a 190. Anna-bál Balatonfüreden, az Anna Grand Hotel termeiben és kertjében, ahol -a hagyományok szerint - a közönség szavazta meg a tizenöt legszebb lányt, majd a szűkített mezőnyből szakmai zsűri választotta a bál szépét és udvarhölgyeit.