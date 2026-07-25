Döntését azzal indokolta: az eseménynek kizárólag a kultúráról, az emberi találkozásokról, fiatalok ragyogó arcáról, szülők büszke tekintetéről, a táncról, a zenéről, a hagyományok ápolásáról kell szólnia.
A 8. Balatonfüredi Prímásversenyt viszont megtartják, a bálozni vágyó 18 éves balatonfüredi lányokat pedig meghívják a jövő évi Anna-bálra.
Barna Dorina, tizennyolc éves balatonfüredi lányt választották a 192. Anna-bál szépének szombat éjjel. Első udvarhölgye a tizennyolc éves Schütz Annamária Kinga, második udvarhölgye pedig a tizenhét éves Kiss Kíra Dalma lett.
Kriveczky Villő, elsőbálozó 17 éves szegedi lányt választották a 191. balatonfüredi Anna-bál szépének szombat éjjel. Első udvarhölgye a 18 éves szigetvári Gorosics Csenge, második udvarhölgye pedig a 18 éves balatonfüredi Káplár Fanni lett.
Szombaton rendezik a 191. Anna-bált Balatonfüreden az Anna Grand Hotel termeiben és kertjében, a rendezvényt színes programok kísérik egész héten a Balaton-parti városban.
Szombaton este megkezdődött a 190. Anna-bál Balatonfüreden, az Anna Grand Hotel termeiben és kertjében, ahol -a hagyományok szerint - a közönség szavazta meg a tizenöt legszebb lányt, majd a szűkített mezőnyből szakmai zsűri választotta a bál szépét és udvarhölgyeit.
A 18 éves balatonfüredi Sulák Martinát választották a 189. Anna-bál szépévé szombaton este Balatonfüreden. Első udvarhölgye a nyíregyházi Lukács Réka, második udvarhölgye pedig a budapesti Szóráth Sarah lett.