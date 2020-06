Életfogytiglani börtönre ítélték a békásmegyeri óvónőt hidegvérrel kivégző férfit

A zsarnoki természetű férfi nem bírta elviselni, hogy lánya elhagyja, bosszút viszont a lány anyósán állt.

Életfogytiglani szabadságvesztésre súlyosbította pénteken a Fővárosi Ítélőtábla a békásmegyeri óvónőt meggyilkoló férfi büntetését. A testület ezzel felülírta a Fővárosi Törvényszék korábbi, 20 év börtön kiszabásáról szóló ítéletét, és helyt adott az ügyészségi indítványnak . A 2018 novemberében elkövetett gyilkosság híre megrázta a közvéleményt, brutalitása, az elkövetés módja miatt is – az elsőfokú ítéletben leírtak pedig megmutatják, miként juthatott el odáig a vádlott, hogy négy lövéssel az utcán végezze ki lányának anyósát. A bíróság szerint az férfi ellentmondást nem tűrően irányította családját, két lányát lelki terrorban tartotta, tőlük teljes engedelmességet várt. J. nevű lánya ugyanakkor 2014-ben megismerkedett A. Á.-val, aki hamarosan a vádlott által is lakott házba költözött. A vádlott nem nézte jó szemmel lányának kapcsolatát, A. Á-t örökös kifogással illette. A család helyzetén csak tovább rontott, hogy a vádlott felesége 2017 februárjában, gyors lefolyású betegségben elhunyt.

A férfi J. nevű lánya és A. Á. 2017 márciusában véglegesen elköltözött a férfitól, meg is szakították vele a kapcsolatot, majd A. Á. szüleinél egy békásmegyeri házban laktak. A döntést árulásnak érző apa mindezért A. Á. anyját – a későbbi áldozatot – hibáztatta, mert úgy gondolta, hogy a lánya a nő miatt nem akar már találkozni vele.

vádlott időközben sportlövész vizsgát tett, pisztolyhoz és lőszerhez is jutott – és eldöntötte, végezni fog az óvónőként dolgozó sértettel.

A bűntényt előre eltervezte, ami súlyosbító körülménynek számított a per során is: napokon keresztül figyelte az áldozat időbeosztását, tudta, hogy reggel fél hat körül indul munkába. Az apa a gyilkosság napján, 2018. november 21-én is a sértett békásmegyeri otthonához hajtott kocsival.



A vádlott lehúzott ablakon keresztül néhány szót váltott is a nővel – aztán pár métert előregurult. Ekkor követte el a gyilkosságot: kiszállt az autóból, és a nála lévő pisztollyal mellkason lőtte az óvónőt. Az asszony már az első találattól a földre került, de a férfi még háromszor rálőtt, az áldozat pedig azonnal életét vesztette.

A vádlott ezután autójával elhagyta a helyszínt: egy közeli utcában parkolt le, ahol inzulint, morfiumot és több tabletta altatót vett be, vélhetően öngyilkossági szándékkal. A rendőrök eszméletlenül, kezében pisztollyal találtak rá, majd mentők szállították kórházba.

A bíróság szerint a férfi az elkövetés és a tárgyalás idején beszámíthatónak számított; a gyilkosság kiterveltségét ugyan próbálta tagadni, de egy szemtanú leírása, a terep felmérése és a lakásán talált levél is egyértelműen cáfolta, hogy hirtelen felindulásból ölt volna - ebben a levélben ugyanis egyértelműen megfenyegette a az óvónőt. Azt a védekezést sem fogadták el, hogy a vádlott öngyilkossági szándékkal ment volna a helyszínre. A gyilkosság miatt elítélt apa így – büntetlen előéletére is tekintettel – legkorábban 25 év múlva szabadulhat.