Rémisztően kedves udvarlót ültetnek a vádlottak padjára Szegeden

A férfi nem akarta megérteni, hogy vége a kapcsolatnak: naponta kilencszer kereste volt barátnőjét.

Több mint egy hónapon keresztül zaklatta volt barátnőjét az a szegedi férfi, aki ellen most vádat emelt a helyi járási ügyészség. A vádirat szerint a férfi és a sértett általános iskolai tanulmányaik óta ismerik egymást, de csak tavaly decemberben kezdtek el rendszeresen találkozni. Az év végére azonban a nő meggondolta magát és nem akarta folytatni a kezdődő kapcsolatot, amit közölt is a vádlottal. A férfi ezt nem tudta elfogadni és 2020. január 1. valamint 2020. február 13. között 388 hívásban, sms-sel és képüzenettel próbálta elérni exét, így naponta átlagosan legalább kilenc alkalommal kereste valamilyen formában. Bár a nő folyamatosan jelezte, hogy hagyjon fel zaklató magatartásával, makacs udvarló legalább egy alkalommal minden nap elment a nő munkahelyére, a lakásánál is megjelent, ahová ajándékokat vitt, és azokat megpróbálta átadni neki.