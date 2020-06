Egy jól kereső drogdíler vallomása az ördögi körről, no meg az érzelmi ürességről

Már jobbikos alpolgármestere is van Terézvárosnak, de a momentumos kerületvezető, Soproni Tamás szerint ez lokális ügy, aminek nem szabad nagypolitikai jelentőséget tulajdonítani. Beleznay Zsuzsanna a „kereskedelem és a turizmus” felelőse lesz, alpolgármesterként a világjárvány következtében nehéz helyzetbe került ágazatok újjáépítése a legfontosabb feladata.Kereskedelem és turizmus azonban tavaly októberben, az önkormányzati választások idején is létezett a Terézvárosban, amikor az ellenzék simán győzött, a közös ellenzéki jelöltként induló momentumos Soproni Tamást pedig polgármesterré választották. Kérdésünkre, miért éppen most látta elérkezettnek az időt, hogy egy jobbikos politikust is maga mellé vegyen, Soproni elmondta: arról, hogy a Jobbik is delegál alpolgármestert, már tavaly ősszel megállapodtak. A gond a személlyel volt. Az akkori jobbikos jelöltről kiderült ugyanis, hogy büntetőeljárás folyik ellene.Mostanra sikerült olyan másik jelöltet találni, akinek személyét konszenzus övezi. A polgármester egyebek mellett azt várja Beleznay Zsuzsannától, hogy új szabályokat dolgozzon ki az úgynevezett Airbnb-s lakásokra.Az Airbnb egy amerikai székhelyű szállásközvetítő cég, amely „online piacteret” működtet a rövid távú lakáskiadással foglalkozó ingatlantulajdonosok számára. A polgármester egyértelműnek nevezte, hogy a kerületben tervezett „új szabályok” szigorítást jelentenek majd. Minimális elvárásként említette, hogy az Airbnb felületén csak olyan ingatlantulajdonosok hirdethessenek, akiknek önkormányzati engedélyük van lakáskiadásra. Jelenleg ugyanis – hívta fel a figyelmet Soproni Tamás – a szállásközvetítő cég egyáltalán nem vizsgálja, hogy az ingatlantulajdonos legális tevékenységet folytat-e vagy sem.Itt jegyezzük meg: a Jobbik tavaly nyáron állt elő azzal, hogy a sok problémával járó Airbnb konkurenciájaként szeretné létrehozni a Hunbnb elnevezésű hálózatot, amely a magyar fiatalokat sújtó lakhatási válságot enyhítené, és – különféle kedvezmények révén – a szállásadók számára is kedvező konstrukció lehetne. Az elképzelésről azóta keveset hallani.A közelmúltban,Virág Andrea (Republikon Intézet) osztotta Vona Gábor volt jobbikos pártelnök véleményét: pillanatnyilag csekély az esély arra, hogy a következő parlamenti választásra a Jobbik az LMP-vel és a Momentummal együttműködve külön listát állítson. Hunyadi Bulcsú (Political Capital) azonban hozzátette, hogy a Jobbiknak politikailag nem előnyös egy közös listán indulni az összes ellenzéki párttal. A Jobbiktól óvatos választ kaptunk: „A Jobbik a kormánykritikus – köztük a Fideszből kiábrándult – szavazók maximalizálására a két lista koncepcióját tartja a leghatékonyabbnak, de elfogadja, hogy ez ma még vita tárgyát képezi az ellenzéki térfélen.”Kérdés, hogy Terézvárosban történtek tekinthetők-e olyan lépésnek, amely a Momentum és a Jobbik közeledését szolgálja. Soproni Tamás hangsúlyozta: lokális ügyről van szó, aminek nem szabad nagypolitikai jelentőséget tulajdonítani. A Momentum megfelelő fórumai majd eldöntik, hogy a kormányváltás érdekében melyik a helyes stratégia. A terézvárosi polgármester személyes véleménye szerint nincs realitása annak, hogy a Momentum külön listán induljon a Jobbikkal (és az LMP-vel), a maga részéről az ellenzéki pártok minél szorosabb együttműködését támogatja.