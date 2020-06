Ez még nem a második hullám, de egy csomó terület újra "víruszár"mögé került

Rendkívül súlyos gazdasági válságba került Olaszország a járvány miatt. A nehézségeket a kabineten belüli széthúzás is tetézi .

Meglepő közvélemény-kutatási adatot tett közzé a napokban az Ixe ügynökség: Matteo Salvini pártja, a jobboldali populista Liga már csak 1,6 százalékkal vezet a balközép Demokrata Párt (PD) előtt. A 2018. március 4-én megrendezett parlamenti választás óta egyetlen alkalommal sem volt példa arra, hogy a PD a közvélemény-kutatások szerint megelőzte volna a populistákat. Utoljára 2018 októberében fordult elő, hogy nem a Liga állt az élen: akkor az Öt Csillag Mozgalmat (M5S) tartották a legnépszerűbb pártnak. A felmérés azért is meglepő, mert a PD népszerűsége az utolsó másfél hónapban picit csökkent, á m a Liga március óta tartó esése sem állt meg. A PD-re rá is férnek a jó hírek, mert Giuseppe Conte kormányának két nagyobbik pártját, a demokratákat és az M5S-t mostanság negatív események sora sújtja. A „csillagosok” súlyos válságba kerültek, a tagság jelentős része már szabadulna a pártot, s egyben a külügyi tárcát irányító Luigi Di Maiótól. Az M5S számára az lenne az egyetlen esély, hogy feltámadjon hamvaiból, ha a továbbra is népszerű miniszterelnök, Giuseppe Conte kerülne az élére. Ezt a megoldást pártfogolná a politikai erőt életre hívó Beppe Grillo is, de a kormányfőnek akadnak ellenfelei a pártvezetésben. Ráadásul Conte eddig nem sok érdeklődést mutatott a belső feszültségek miatt meggyengült Öt Csillag Mozgalom irányítása iránt, hírek szerint saját politikai formáció életre hívásán gondolkodik. Felmérések szerint, ha tényleg új pártot alapítana, akkor az akár 15 százalékot is szerezhetne egy következő parlamenti választáson, így teljesen új helyzet állhat elő az olasz politikában. Conte személyes népszerűségének köszönhető, hogy a kormány még nem esett szét, de szinte varázslónak kell lennie ahhoz, hogy remek imázsát tartósan megőrizze. A járvány után ugyanis romokban hever az olasz gazdaság, s akkor is nehéz lesz életet lehelni belé, ha az ország az Európai Bizottság elképzeléseinek megfelelően több tízmilliárd eurót kapna vissza nem térítendő támogatásként. Nagy gondot jelent, hogy a turizmust, a kabinet minden igyekezete ellenére, alig sikerült beindítani, függetlenül attól, hogy az olaszok 93 százaléka is hazájában kíván nyaralni. A nehézségeket azonban jól mutatja, hogy Dél-Tirolban például csak a szállodai szobák felét foglalták le. A drámai történések miatt a kormány egyre többször kapkod. Conte még áprilisban a Vodafone egykori vezetőjét, Vittorio Colaót bízta meg azzal, hogy húsz szakértővel dolgozzon ki hosszútávú stratégiát a gazdaság újjáépítésére. Az elismert szakember 102 pontból álló csomagot tett a kormányfő asztalára, aki hűvösen megköszönte ugyan a fáradozásait, de a javaslatokat azonnal fiókja mélyére rakta. Ezután kilenc napon keresztül, zárt kapuk mögött a gazdasági élet vezetőivel tanácskozott a lehetséges lépésekről. A Demokrata Párt igen rossz néven vette Contétól, hogy előzetes egyeztetés nélkül tett ilyen lépéseket. Ráadásul a tanácskozás eredmény nélkül zárult, mert a jelenlévő gazdasági potentátok úgy vélték, hogy szólamok helyett végre tettekre lenne szükség. Feltételezések szerint a miniszterelnök azért lép fel egyre többször „magányos farkasként”, azért „felejt el” szólni a koalíciós partnereknek bizonyos lépéseiről, mert már további politikai karrierjét építgeti. Nem egyszer fordult elő, hogy olyan ígéretet tett, amit előtte sem az Öt Csillag Mozgalommal, sem a Demokrata Párttal nem egyeztetett. Nemrégiben bejelentette, hogy csökkenteni kívánja az ÁFÁ-t, ami nem kis meghökkenést keltett a koalíciós partnerek között. Közben a kabinet nem működik hatékonyan, a kormányülések rendre eredménytelenül zárulnak, mert a koalíciós partnerek között nincs meg az összhang. Conte számára egyre nagyobb nehézséget jelent, hogy mind jobban reflektorfénybe kerül az olasz gyáriparosok szövetsége, a befolyásos Confindustria vezetője, Carlo Bonomi, aki egyre keményebben bírálja a kabinetet, amely szerinte nagyobb krízist idézhet elő tétlenségével, mint maga a járvány. A kormány pártjai számára a következő nagy megmérettetést szeptember 20. jelenti, ekkor pótolnak több, a járvány miatt elhalasztott regionális választást. Addig eredményt kellene felmutatni, hogy ne Salviniék profitáljanak a kialakult helyzetből.