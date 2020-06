Óriási, még a válság előtt betervezett gazdaságpörgető beruházásokban bízik a jegybank

Matolcsy Györgyék dacolnak a kormány és a nemzetközi elemzők prognózisaival, a multik a nagy fejlesztéseikről még a járvány előtt döntöttek.



Őrült összeggel szállnak be a multik a gazdaságnak a koronavírus-járványt követő talpra állításába – írja az mfor.hu a Magyar Nemzeti Bank (MNB) összesítésére hivatkozva.

„Ezek értéke egészen elképesztő összeg, 3119 milliárd forint összesen, bár nem minden beruházás esetében ismert azok lefutása” – tartalmazza a közölt táblázat.

Az írás kiemeli, hogy a egészen nagy volumenű projektek is vannak, olyannyira, hogy a 20 felsorolt beruházás 40 százaléka 100 milliárd forintnál is nagyobb értéket képvisel:



A Mercedes 490 milliárdos,

a MOL és a Samsung 390-390 milliárdos,

az SK Innovation pedig 339 milliárdos fejlesztést tervez.

– A Magyarországon 2020 és 2022 között indítandó projektek – amelyek gazdái között szerepelnek olyan ismert beruházók is, mint a Budapest Airport, a Lufthansa, a Continental és a Pepco – nemcsak az építőipar miatt fontosak, hanem befejezésükkel újabb munkahelyek nyílnak meg. Így a munkanélküliség csökkentésével a jobb életszínvonal és magasabb fizetőképesség révén is tartósan hozzá tudnak járulni a gazdaság pörgetéséhez – áll az mfor.hu magyarázatában, amelyben arra nem térnek ki, hogy az említett beruházásokat még a járványidőszak előtt tervezték a multinacionális cégek. A nemzetközi elemzésekkel, valamint a kormány prognózisaival szemben – a legfrissebb makrogazdasági előrejelzése szerint – az MNB sokkal optimistább. A márciusi várakozásaikhoz hasonlóan most is kitartanak amellett, hogy idén a koronavírus-járvány okozta gazdasági sokk ellenére is képes lesz növekedni a magyar gazdaság. Egészen pontosan 0,3-2 százalék közötti gyarapodást tart reálisnak, miközben a kormány kitart a 3 százalékos recessziós várakozása mellett.