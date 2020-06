Az északi megyéket megint vihar tépázza, és még hőségriadó is van

Előzőleg a Margitszigeten hűsölhetett a ruhátlan ember, akit végül a Széna térnél kapcsoltak le a rendőrök.

Teljes nyugalommal sétált egy meztelen férfi a budai Margit körúton a szombati 30 Celsius fokot is meghaladó hőségben – számolt be a meghökkentő esetről a 24.hu egyik olvasója, aki le is fotózta a történteket. A ruha nélküli jelenetről szóló beszámoló szerint a férfi nem zavartatta magát, még a gyalogátkelőnél is türelmesen kivárta a zöld jelzést, majd elindult a Széna tér felé, ahol már egyenruhások várták, és be is ültették egy rendőrautóba. Azóta már mások is jelezték, hogy ők a Margitszigeten látták a pucér embert.