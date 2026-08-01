Kátai-Németh Vilmos, szociális és családügyi miniszter bejelentette, hogy a tárca megerősítette a szociális ellátórendszer készenlétét.
A Magyar Posta megerősítette, hogy az elmúlt napokban két kézbesítőjük is meghalt a 40 fok feletti hőségriadó idején, de a társaság közlése szerint az ügy részleteiről a vizsgálatok lezárultáig nem adhatnak bővebb tájékoztatást.
Még a hétvégén is lehetnek 37-38 Celsius-fokos csúcsértékek.
Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint kedden és szerdán mindenhol 30 fok felett alakulnak a maximumok, néhol akár 39 fok is lehet.
Harmadfokú hőségriadót akkor rendelnek el, ha legalább három egymást követő napon eléri, vagy akár meghaladja a napi középhőmérséklet a 27 Celsius-fokot.
Helyszínenként 2000 tasak, azaz 1000 liter vizet osztanak szét az önkéntesek, a készlet erejétől függően szerdán és csütörtökön várhatóan 10-15 óra között.
Azt javasolták, hogy a fürdőbelépőt már otthon vásárolják meg a látogatók, hogy elkerüljék a sorban állást a nagy melegben.
Hiába nyár van, monszun és magas UV-sugárzás párban jár.
Szombattól hétfő éjfélig másodfokú hőségriasztást ad ki az országos tisztifőorvos - közölte a Nemzeti Népegészségügyi Központ pénteken.
Tartozások miatt keményített be a vízmű, pedig sok gyerekes családok is élnek a telepen. Lajtoskocsi nem jön, két közkút maradt a szomjazóknak.
Szerdától a legmagasabb szintű hőségriasztás van érvényben, de a Magyar Szakszervezeti Szövetség (MASZSZ) munkavédelmi bizottságának elnöke szerint a részletes szabályok hiányában sokszor csak a munkaadók jóindulatán múlik, hogy mennyire segítik a munkavégzést ilyen körülmények között.
A tartós hőség miatt továbbra is csaknem az egész országban figyelmeztetés van érvényben, csak a hétvége hozhat viharos enyhülést.
Egyelőre nincs létjogosultsága a szieszta bevezetésének, mert csupán két-három olyan hét van egy évben, amikor elviselhetetlen a hőség.
A tartós forróság miatt keddre is az egész országra figyelmeztetéseket adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat.
Ingyen ásványvizet oszt az utasoknak a MÁV Start d budapesti főpályaudvarokon és a nagyobb vidéki állomásokon. Beszállt a vízosztásba a Fővárosi Vízművek is.
A forróság mellett nagy esőkre is készülhetünk vasárnap: az Országos Meteorológiai Szolgálat a fővárosra és tíz megyére adott ki riasztást felhőszakadás veszélye miatt.
Országosan másodfokú figyelmeztetést ad ki vasárnaptól az OMSZ is.
Három északkeleti megye kivételével az egész országra figyelmeztetést adott ki a hőség veszélye miatt a meteorológiai szolgálat péntekre.
A hőségriadót hétfőn úgy „köszöntötték” a Szabolcs megyei Gulácson, hogy leszerelték a cigánysor egyetlen közkútját. A lépést elemi polgári felháborodás követte.
Csütörtök 0 órától vasárnap éjfélig hőségriasztást rendelt el Szentes Tamás országos tisztifőorvosi feladatokért felelős helyettes államtitkár - közölte az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi).
Vasárnap éjfélig meghosszabbítja a korábban kiadott harmadfokú hőségriadót az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (ÁNTSZ).
Még hosszabb hőségriadókra és több trópusi éjszakára lehet számítani a jövőben - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ) legfrissebb, honlapján közzétett tanulmányából.
Az országos tisztifőorvos meghosszabbítja a III. fokú hőségriadót - tudatja közleményében az ÁNTSZ.
A tartós hőség miatt az egész országra a legmagasabb fokú, piros figyelmeztetést adott ki szerdára az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ). A Balaton vize Siófoknál 29 Celsius-fokos.