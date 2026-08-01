Hőségriadóban semmi sem védi a dolgozót

Szerdától a legmagasabb szintű hőségriasztás van érvényben, de a Magyar Szakszervezeti Szövetség (MASZSZ) munkavédelmi bizottságának elnöke szerint a részletes szabályok hiányában sokszor csak a munkaadók jóindulatán múlik, hogy mennyire segítik a munkavégzést ilyen körülmények között.