Kurz amnéziától szenved - képtelen visszaemlékezni a potenciálisan kínos pillanatokra

Izgalmasnak ígérkezett, ehelyett csalódást okozott a múlt hét az Ibizával foglalkozó osztrák parlamenti bizottság számára, a kancellár és pénzügyminisztere semmire sem emlékezni.

Felfokozott várakozás előzte meg Sebastian Kurz osztrák kancellár parlamenti meghallgatását. A kormányfőt a 2019-es a jobbközép Néppárt (ÖVP) és szélsőjobboldali Szabadságpárt (FPÖ) bukását okozó hírhedt ibiziai videóról kérdezték volna (amelyeket egyébéknt az ügyben szerveződött vizsgálóbizottság még mindig nem látott). A felvételekből, mint ismeretes az derült ki, hogy a FPÖ alkancellárságra készülő elnöke 2017 nyarán egy orosz oligarchának hitt nőnek államtitkokat fecsegett ki, korrupcióra, pénzért mindent üzletekre akart rábírni. Mellesleg elmesélte a fiatal nőnek, hogyan folyik Ausztriában a pártok illegális finanszírozása. Kurz parlament bizottság elé szólítása már csak azért is érdekesnek ígérkezett, mert a kormányfőt azzal a teherrel sújtottak, hogy kizárólag igazat volt szabad mondani. Jóllehet a kancellárt kötelező meghallgatásra hívták, ő már a kezdet kezdetén úgy tett, mintha kedves vendégként, előkelő idegenként érkezett volna. A csaknem öt órás kérdezz-felelek során sorjáztak a kellemetlen kérdések, amelyek arra is kiterjedtek, hogy a néppárti-szabadságpárti kormányzás idején az ÖVP részt vett-e kádermutyiban. Azaz belement-e FPÖ-s politikusok pozicionálásába, csak azért, hogy cserében a saját embereinek a kinevezését a partner párt ne akadályozza. A kancellár az ártatlan kékszeműség álláspontjára helyezkedett, 29 alkalommal mondta a képviselőknek, hogy „nem emlékszem“, de többször jelezte, hogy „nem tudtam róla“, „nem az én szintem, „nem érdekelt“. A bizottságnak kevés bizonyíték van a kezében, mert például a telefonján sokat fecsegő egykori alkancellárral szemben (a telefont az ügyészség tavaly augusztusban lefoglalta) Kurz sokkal kevesebb SMS-t küldött a világba, de ezeket az üzeneteket is minden este vagy ő, vagy közvetlen munkatársai törölték. Programnaptárjának kiadását megtagadta, személyes adatokra is hivatkozva. Egyre indulatosabbá vált, még azt a megjegyzést is elengedte, hogy „mindjárt felrobbanok“. Strache jóvoltából ugyan megmaradt az a nyolc sms-ből álló üzenetváltás, amely a videó tavaly májusi közzététele körüli három napban jött-ment a két politikus között. De titkok nem derültek ki: Kurz izgatottan faggatja helyettesét, aki bagatellizálni próbálja a felvétel tartalmát, igyekszik késleltetni a személyes találkozást. Érződik az is, hogy vajúdik Strache elkerülhetetlennek látszó lemondásán. A nyomozók találtak még egy sms-váltást az Ibiza-botrány előtti időkből, ebben a legalacsonyabb nyugdíjak emeléséről, a közszolgálati televízió (ORF) díjainak finanszírozásáról vitatkoznak, egyáltalán nem olyan békés hangnemben,mint ahogyan mindig eljátszották a közvélemény előtt. A kancellár a már megkötött megállapodások „elfeledését“ hányja Strache szemére, aki hamis, őszintétlen választ emleget főnöke részéről. A türkiz-kék, azaz néppárti-szabadságpárti kormányzás egyik legsötétebb csereberéje után nyomozó bizottság arra is keresi a választ, hogy vajon a Kurz-párti vezetők miért támogatták feltűnő aktivitással a képzettségét és adottságait tekintve is alkalmatlan FPÖ-s politikus, Peter Sidlo kinevezését az állami részesedést is magában foglaló szerencsejátékcég, a Casino Austria pénzügyi igazgatói posztjára. Belső körökben nem volt titok, hogy Sidlót a Casinóba az ott résztulajdonos Novomatic cég (melynek neve elhangzott az Ibiza-videón is) nevezné ki, cserében azért, hogy az FPÖ ajándékaként megkapják az amúgy elérhetetlen játékkoncessziókat. A szívós képviselői kérdések nyomán egyre érthetőbbnek tűnik az ÖVP buzgalma: Sidló mehet a Casinóba, a néppárt bizalmi embere, Thomas Schmid , az akkori pénzügyminiszter kabinetfőnöke viszont ráülhet egyedüli vezérigazgatóként a 20 milliárd eurónyi állami vagyont (OMV, Verbund, Telekom, Casino, bank) irányító ÖBAG nevű holdingra. Sidlo azóta már eltűnt a süllyesztőben, a korábban árnyék pénzügyminiszternek is nevezett Schmid viszont töretlenül tartja hivatalát. A meghitt barátságuk okán a kancellár ikertestvérének is nevezett pénzügyminiszter, Gernot Blümelnek szintén színt kellett vallania a honatyák előtt. Ő túltett Kurzon, 86 esetben jelentette ki, hogy az adott kérdésre nem emlékszik. Állította, laptopja sincs, azaz írásban sem lehet megfogni őt. A néppárti politikusok demokráciát megcsúfoló viselkedése általános visszatetszést keltett a parlamentben. A felháborodást tetézi, hogy a bizottságot vezető Wolfgang Sobotka, civilben a parlament elnöke, nem is leplezi, mennyire elfogult Kurzékkal szemben. Mint ahogyan a képviselők sem, hogy szabadulnának Sobotkától.