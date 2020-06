Napokon át tartott a török szélsőségesek és a kurd tüntetők harca Bécsben (videó)

A pandémia minden negyedik áldozata amerikai. Az elnök újraválasztási esélyei együtt romlanak a statisztikával.

A világban már 10 millió, az Egyesült Államokban több mint két és félmillió koronavírus-fertőzést észleltek. A halottak száma félmillió, illetve 125 ezer. A valós amerikai adatok a járványügyi szakértők szerint még ennél is sokkal súlyosabbak – akár 6-24-szeresei a hivatalos összesítéseknek. A déli és nyugati régióban, kiváltképp Floridában, Texasban, Dél-Karolinában és Arizonában sorra csúcsokat dönt a Covid 19, országosan a napi fertőzésszám szombaton már egymás után harmadszor járt 40 ezer fölött. A FoxNews televíziónak adott interjújában Donald Trump ismét azzal próbálta magyarázni a romló számokat, hogy azok a talán túlságosan is sok szűrővizsgálatnak köszönhetőek. Ugyanakkor a várható egészségügyi és politikai következményekre utal, hogy Mike Pence alelnök, aki pénteken még védelmébe vette a tömeggyűléseket, szombaton már lemondta a következő napokra tervezett kampányrendezvényeit. Azzal próbálta nyugtatni a lakosságot, hogy csökken a halálos áldozatok száma, a múlt héten két olyan nap is volt, amelynek során háromszáznál kevesebb amerikait ölt meg a koronavírus. Ezt orvosok egyrészt a tapasztalatok felhalmozódásával, a javuló kezeléssel magyarázzák, másrészt azzal, hogy újabban fiatalabb páciensek érkeznek a kórházakba, akik jobban reagálnak a gyógyszerekre. Ennek ellenére valószínű, hogy a fertőzések megugrását két hét késéssel a halálos kimenetelek is követni fogják. A hétvégén az 50-ből 36 állam számolt be a fertőzésszám növekedéséről és csupán kettő, Connecticut és Rhode Island a csökkenéséről. Több államban és városban most ismét egészségügyi korlátozásokat vezetnek be, előírják vagy legalább javasolják a maszkviselést és a távolságtartást. Miami Beach például a közelgő július 4-i nemzeti ünnep előtt lezárta strandjait, Houston kórházai a kapacitásuk határára jutottak. Továbbra is gondot okoz, hogy Trump sok híve ellentmondó politikai hitvallásnak tartja a maszkviselést. Pence alelnök a maga részéről az egyes államok feladatának nevezte a döntést, de ő legalább azt mondta, hogy maga is visel maszkot, ha emberek közé megy. A járványügyi helyzet romlása nagyon rossz hír Donald Trump számára. Bár egyszerű elszólás, de jellemző, hogy tévéinterjújában, miközben ellenfelét bírálta, maga is azt mondta, hogy Joe Biden lesz az elnök. Kampánystábja abban bízik, hogy a következő négy hónapban Biden – szokásához híven – hibázni fog a nyilvános megjelenései során. Az egyik legismertebb demokrata párti választási stratéga, James Carville azonban már úgy véli, hogy Trumpnak zéró esélye van az újraválasztásra és a liberális oldal feladata most az, hogy egyszer s mindenkorra elvegye a republikánusok kedvét a trumpizmustól. Közben Amerika-szerte folytatódnak a rasszizmus és a rendőri erőszak elleni tiltakozások. A Princeton Egyetem átkereszteli az eddig Woodrow Wilson nevét viselő közpolitikai és külügyi doktori iskoláját, mert a néhai elnök - amellett, hogy kulcsszerepe volt az I. világháborúban aratott győzelemben és a Nemzetek Ligája létrehozásában - korának normái szerint is megátalkodott rasszista volt. Szombaton este a Kentucky állambeli Louisville-ben agyonlőttek egy embert a „Számítanak a fekete életek” mozgalom demonstrációján. A hatóságok egyelőre nem közöltek részleteket.