Visszavonul a politikából Andrej Kiska volt szlovák államfő

Az 57 éves politikus egészségügyi problémákkal indokolta döntését.

Andrej Kiska volt szlovák államfő, a centrista liberális Emberekért (Za ludí) kisebbik kormánypárt vezetője visszavonul a politikából. Ezt az 57 éves politikus vasárnap jelentette be Facebook-oldalán. Kiska egészségügyi problémákkal indokolta döntését. A politikus szívritmus zavarokkal küzd. "Az egészségem nem engedi, hogy továbbra is aktívan politizáljak" - idézte a Novy Cas című szlovák napilap a 2014 és 2019 között hivatalban volt államfőt. Hozzátette, hogy hétfőn újabb műtétet fognak rajta végrehajtani. Az utóbbi öt évben már két orvosi beavatkozáson esett át. Kiska pénteken jelentette be, hogy nem indul pártja elnökségi tisztségéért az augusztusi tisztújító kongresszuson. Márciusban - szintén egészségügyi okokra hivatkozva - már lemondott parlamenti mandátumáról. Az Emberekért 12 képviselővel rendelkezik a szlovák parlamentben.