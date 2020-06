Ismét bezárják az éjszakai szórakozóhelyeket Szerbiában

Jövő szerdára kiderül, mely úticélokat tartja a londoni kormány alacsony kockázatúaknak - ezen országokból beutazási karantén nélkül térhetnek haza a britek.

Benépesülnek az utazási irodák, felforrósodnak a légitársaságok és utazásszervezők világhálós foglalási vonalai: a britek immár unokáik átölelése és rendezetlen hajuk levágása után nyári szabadságukra is gondolhatnak. A március 23-a óta tartó szigorú, majd lassan enyhülő önelszigetelést csak nehezebbé tevő szokatlanul meleg idő ellenére a legtöbben külföldre, különösen a zavartalan napsütést ígérő tengerpartokra vágynak. Tervek szerint szerdán ismerteti a brit kormány azoknak az alacsony kockázatot jelentő országoknak a listáját, melyekből visszatérve július 6-tól megszűnik a kéthetes karantén kötelezettsége. Elég lesz, ha az útlevélkezelésnél a beutazó, legyen az brit vagy külföldi, megadja elérhetőségi címét és telefonszámát. Így ha származási helyén fellángolna a Covid-19, meg lehetne találni és karanténra utasítani. A várhatóan az első hullámban megnevezett desztinációk közé olyan brit kedvencek tartoznak, mint Franciaország, Görögország, Spanyolország, Olaszország és Németország, de Portugália hiányozni fog a felmentettek sorából. Egyelőre nem tudni, Magyarország rajta lesz a listán. Ahhoz, hogy a turizmus valóban életre kapjon, elkerülhetetlen a brit külügyminisztérium jelenleg érvényes tanácsának visszavonása, mely szerint csak "feltétlenül szükséges" utazásokra szabad elindulni. A világ legnagyobb utaztatással és üdüléssel foglalkozó cége, a TUI szóvivője szerint a britek leggyakrabban a spanyol és görög ajánlatokra klikkelnek rá. A lelkes hangulatot számszerűsíti, hogy a BBC News világhálós felülete szerint a lastminute.com portálon egy hét alatt 80 százalékkal emelkedett a vakáció-foglalások száma. A kormány szigorú ellenőrzés alatt tartja a kiemelt célországokban alakuló fejleményeket és a koronavírus-esetek megugrását tapasztalva azonnal benyomja majd a vészféket és visszaállítja a karantén-kötelezettséget. A kormány a külföldi utazástervezési lázzal egyidejűleg a napokban több figyelmeztetést is kapott arról, hogy az embereknek elegük van már a bezártságból és képesek fittyet hányni a még mindig érvényes kétméteres távolságtartási elvárásnak. A legaggasztóbb példák az év eddigi legmelegebb napján a dél-angliai Bournemouth tengerpartján kialakult tömegjelenetek, a Liverpool harminc éve első labdarúgó bajnoki címének elnyerését követő turbulens ünneplések, majd a szombat este két délnyugat-londoni kerület parkos részében, Clapham és Tooting Bec Common-on engedély nélkül rendezett zenés utcabálok voltak. Valamennyi tanulságos incidenst dörgedelmek, feloszlatások és a rendőrség kérlelhetetlen szigorúságú fellépésének fenyegetése követte. Vasárnap reggeli hírek és Priti Patel belügyminiszter tévés interjúi szerint a kormány az első lokális karantén foganatosítását fontolgatja azt követően, hogy a közép-angliai Leicesterben a június 16-át megelőző két hétben 658-cal nőtt a pozitív Covid-19 teszttel megerősített megbetegedések száma. A szám feltűnően magas a március óta elkönyvelt összesen 2500-hoz képest. A The Sunday Times kormányzati forrásokból úgy értesült, hogy Matt Hancock egészségügyi miniszter "nagyon aggódik és minden lehetőséget megvizsgál a kiugrásra adható válaszok közül". Különösen sokan estek ágynak hét leicesteri élelmiszerfeldolgozó üzem dolgozói közül, és az általános nagy-britanniai tendenciának megfelelően aránytalanul érintett a város kiterjedt ázsiai származású lakossága, főleg a többgenerációs együttélés, közös étkezések miatt. Ahogy a város észak-nyugati részének konzervatív parlamenti képviselője, Andrew Bridgen is tudomásul vette, "az ország többi részének megvédése érdekében sajnos elkerülhetetlenek lesznek a helyi szigorító intézkedések". Egy láthatólag ereje teljébe visszatért, saját bevallása szerint vad fogyókúrába és aktív testedzésbe kezdett Boris Johnson adott nyilatkozatot a Mail on Sunday című konzervatív lapnak. A kormányfő nagyszabású infrastrukturális programokkal "vissza akarja építeni az egészségbe a gazdaságot", semmiképpen nem megengedve a tíz évvel ezelőtt elindított takarékossági programhoz való visszatérést. A rá jellemző hangzatossággal úgy fogalmazott, hogy "ha a Covid volt a villám, a dörgés gazdasági következmények formájában lesz hallható. Készen kell állnunk, gyorsan kell cselekednünk és konkrét terveket kovácsolnunk, hogy a munkahelyeiket elveszítő emberek megkapják a nekik járó lehetőségeket". Mint arról részletesen szól majd keddi közép-angliai programbeszédében, a hárvány legalábbis átmeneti lecsengésével elérkezettnek látja az időt a választási programjában tett felzárkóztatási ígéretek teljesítésére. Pártja jövőjére gondolva kiemelt segítséget kell nyújtani annak a 44, a Munkáspárttól meglepetésre elcsábított választókerületnek, melyeket az országos átlagot meghaladó halálozási ráta és munkahelybezárás sújtott.