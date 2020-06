Harminc éves íratlan szabályt rúgott fel a Fidesz

Saját korábbi ígéretét is megszegte a kormánytöbbség, amikor nem választotta meg a Jobbik parlamenti alelnökjelöltjét.

A rendszerváltás óta élő, íratlan szabályt szegett meg a Fidesz-KDNP többség a parlamentben. Hétfőn este többek között az Országgyűlés új tisztségviselőiről is döntöttek a képviselők: egy alelnökről és két jegyzőről. Ezek nem politikai tisztségek, betöltőik a parlament üléseinek levezetésében vesznek részt, emiatt mindeddig minden frakció támogatta a jelölteket. Az alelnöki posztról távozott Sneider Tamás helyére a Jobbik által jelölt Brenner Koloman esetében azonban a teremben ülő kormánypárti képviselők közül éppen annyian nem nyomtak gombot, hogy a parlament határozatképtelen legyen. Ez első alkalommal még pillanatnyi működési zavarnak tűnt, a levezető elnök Lezsák Sándor (akit láthatóan meglepett az incidens) el is rendelte az újabb szavazást, és felkérte a frakcióvezetőket a határozatképesség biztosítására. A kormánypártiak azonban másodszor is passzívak maradtak, első eseten 99-en, másodszor 97-en szavaztak összesen, vagyis éppen nem volt meg a határozatképességhez szükséges 101 voks. Eközben gond nélkül megszavazták parlamenti jegyzőnek a szintén jobbikos Gyüre Csabát és Steinmetz Ádámot, valamint a KDNP frakcióban ülő Aradszki Andrást. Harangozó Tamás az MSZP frakcióvezető-helyettese „pitiáner megoldásnak” nevezte lapunk kérdésére a Fidesz lépését. Mint mondta, a teremben ülő kormánypártiak azzal ütötték el a dolgot, hogy amennyiben az ellenzék teljes létszámban jelen lett volna, átmegy a személyi javaslat, csakhogy előzetesen ígéretet tettek rá, hogy biztosítani fogják a többséget és a határozatképességet minden személyi javaslathoz. - Ez egy nagyon szűk látókörű gondolkodás és a normális parlamenti működés utolsó elemeit is veszélyezteti. Ráadásul a Fidesz arra sem gondol, hogy egyszer ők is lesznek még ellenzékben – mondta a politikus. Arató Gergely a DK részéről azt hangsúlyozta, a Fidesz 30 éves szabályt rúgott fel, és ezzel ismét bebizonyította, hogy a parlamentarizmus és a demokrácia szabályai semmit nem jelentenek a számukra. Az ügyben kerestük a Fidesz frakciót is. Válaszképpen Kocsis Máté Facebook bejegyzését küldték el, amiben a frakcióvezető azt írta, ők éppen elegen (55-en) szavaztak ahhoz, hogy amennyiben az ellenzék nagyobb létszámban van jelen, meg lehessen szavazni Brenner Kolomant. Este a Fidesz-KDNP többség akkurátusan elutasította az összes az ellenzéki frakciók és képviselők által benyújtott módosító indítványt a költségvetéshez. Ezután elutasították a Pesti Központi Kerületi Bíróság indítványát Bangóné Borbély Ildikó MSZP-s képviselő mentelmi jogának felfüggesztéséről, akit rágalmazásért pereltek be. A politikus januárban sajtótájékoztatóján azt mondta, a miskolci kórházban „rasszista indokokkal meddővé tettek egy 23 éves nőt”, ezért indult a jogi procedúra.